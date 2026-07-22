Leonor, le voci di quel flirt con Pablo Gavi. E la domanda a Ferran Torres diventa virale

IPA Leonor

Nelle immagini della festa per il trionfo mondiale della Spagna, i festeggiamenti che si sono tenuti a Palazzo, è saltato all’occhio un dettaglio più di ogni altro. Ed è la disinvoltura con cui la Principessa Leonor si è mossa tra i calciatori, tra strette di mano e battute scambiate a mezza voce. Nulla di ufficiale, e nemmeno troppo impostato dal protocollo: una ventenne che si diverte, in mezzo ai coetanei che hanno appena fatto la storia. E come spesso accade, sono bastati pochi secondi di video per far partire il tam tam mediatico.

Perché si parla del presunto flirt tra Leonor e Pablo Gavi

Il primo momento a finire nel mirino degli obiettivi riguarda Pablo Gavi. Il centrocampista si è avvicinato all’erede al trono durante l’incontro a Palazzo della Zarzuela, le ha stretto la mano per un saluto rapidissimo, il tempo di ricevere qualche parola di elogio per il traguardo raggiunto, e poi ognuno per la propria strada. Niente di più formale, insomma. Eppure tanto è bastato per far tornare in auge una storia mai confermata.

Ma da dove nasce, esattamente, questa storia? Per risalire all’origine del chiacchiericcio bisogna riavvolgere il nastro fino alla rassegna iridata disputata in Qatar. Girava voce, allora, che la giovanissima Leonor avesse un debole per il calciatore, e a dare corpo alla diceria fu un episodio curioso: al termine di una gara vinta largamente dalle Furie Rosse, il Sovrano scese a complimentarsi con i giocatori e domandò proprio a lui una casacca firmata. Il dettaglio che tanto fece discutere? La taglia richiesta, decisamente troppo piccola per un uomo adulto. Un particolare davvero minuzioso, che i media interpretarono immediatamente come un dono destinato alla figlia, all’epoca adolescente e ritenuta una grande estimatrice del giocatore.

I due si erano poi ritrovati anche un paio d’anni fa, durante i festeggiamenti organizzati dalla famiglia reale per il titolo europeo conquistato in Germania. Anche allora fotografie e commenti si erano sprecati; ogni volta che le loro strade si sfiorano, puntualmente riparte il chiacchiericcio. Con buona pace dei diretti interessati, che sull’argomento non hanno mai speso una parola.

La domanda a Ferran Torres

Se il saluto a Gavi ha fatto discutere, il momento più divertente della giornata è però un altro e porta il nome di Ferran Torres, autentico eroe della finale grazie alla rete decisiva siglata al centosesto minuto.

Prima della sfida, l’attaccante si era lasciato andare a una promessa piuttosto impegnativa: in caso di trionfo, avrebbe cambiato radicalmente aspetto rasandosi completamente i capelli. La dichiarazione è ovviamente rimbalzata sui social dei tifosi, e a quanto pare è stata scoperta anche da Leonor.

Perché quando è arrivato il suo turno di stringere la mano alla Principessa, dal labiale, ricostruito dai media spagnoli, si intuisce chiaramente la domanda: gli avrebbe chiesto, ridendo, se non avesse intenzione di rasarsi la testa. Il numero sette, colto completamente di sorpresa, è scoppiato a ridere anche lui, scuotendo il capo e limitandosi a un diniego. La reazione ha divertito parecchio la futura Regina, che non è riuscita a trattenere il sorriso.