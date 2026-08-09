Leonor e Sofia a Maiorca, l’omaggio a Letizia passa dal look: dall’abito “riciclato” alla pochette

Una serata informale a Palma di Maiorca si trasforma in un gioco di stile tra madre e figlie: Leonor e Sofia riscoprono capi e accessori del guardaroba di Letizia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Leonor, Sofia e Letizia di Spagna

La tradizionale estate della famiglia reale spagnola a Maiorca si chiude con una serata decisamente più rilassata degli impegni istituzionali dei giorni precedenti. Re Felipe VI, Letizia, la principessa Leonor e l’infanta Sofia hanno cenato a Palma insieme alla regina Sofia e a Jean Henri Fruchaud. Ma, tra abiti leggeri e accessori estivi, sono state soprattutto le due figlie dei Sovrani ad attirare l’attenzione. Il motivo? Nei loro outfit c’era più di un richiamo allo stile della madre.

Leonor di Spagna a Maiorca con la pochette di Letizia

Per la cena al ristorante Mía, nel quartiere Portixol di Palma, la principessa Leonor ha puntato su un abito nuovo di Babbaki, marchio spagnolo già entrato nel guardaroba estivo della famiglia reale spagnola. Un modello midi in cotone con scollo halter, schiena scoperta e una fantasia decisamente originale con grandi cigni rosa su fondo azzurro.

Un look fresco e romantico, dal tocco vintage glamour, completato dalle espadrillas con zeppa di Calzados Picón. Il dettaglio più interessante, però, era tra le sue mani. La futura Regina ha infatti scelto una pochette fucsia firmata Adolfo Domínguez appartenuta a mamma Letizia, aggiungendo una nota accesa all’insieme.

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Un prestito che racconta bene il rapporto sempre più fluido tra i guardaroba delle donne di casa Borbone. Leonor, infatti, ormai alterna capi personali ad accessori già indossati dalla madre, reinterpretandoli secondo uno stile più giovane e disinvolto.

Letizia, dal canto suo, ha scelto per la serata un vestito bianco dalla linea morbida, con ricami tono su tono sulla gonna. Lo ha abbinato a sandali bassi Pedro García e a un nuovo capazo Heimat Atlántica decorato con conchiglie: un outfit essenziale, perfetto per una notte d’agosto sul Mediterraneo.

Sofia indossa l’abito che fu di Letizia e Leonor

Se Leonor ha “preso in prestito” un accessorio, Sofia è andata ancora oltre, riportando in scena un vestito che in casa (e a Maiorca) conoscono ormai molto bene.

L’infanta ha indossato un modello Desigual creato da Stella Jean, lungo, nei toni del blu e del bianco, con scollo ampio e volant sulla parte superiore. La sua particolarità non sta soltanto nella stampa: prima di Sofia, infatti, lo stesso abito era comparso addosso sia a Letizia sia a Leonor.

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La Regina lo aveva scelto nel 2023 per un appuntamento a Marivent. Due anni dopo era stata la primogenita a recuperarlo. Nell’estate 2026 è arrivato il turno della sorella minore, che lo ha accompagnato con espadrillas basse e pochi gioielli.

Tre interpretazioni diverse dello stesso capo, a distanza di anni. Più che un semplice “riciclo”, sembra ormai una tradizione familiare, in cui vestiti e accessori cambiano proprietaria senza perdere un briciolo di personalità.

Un guardaroba condiviso per le Reali di Spagna

La cena a Palma di Maiorca ha così confermato una delle caratteristiche più curiose di Letizia, Leonor e Sofia: tra madre e figlie i confini sono sempre meno rigidi e il glamour è decisamente condiviso. E intanto ci forniscono una lezione che fa sempre bene tenere a mente: non servono nuovi acquisti a ogni apparizione. Quando il riciclo rimane in famiglia come in questo caso, poi, lo stile si triplica.