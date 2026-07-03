Letizia di Spagna, spesi 380mila euro per gli studi delle figlie Leonor e Sofia

Dai college internazionali alle università d'élite: ecco quanto investono economicamente Felipe e Letizia di Spagna per gli studi di Leonor e Sofia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Letizia di Spagna

Cresciute sotto gli occhi del mondo, ma educate con una disciplina rigorosa e un percorso formativo pensato per prepararle alle sfide del futuro, Leonor di Borbone e Sofía di Borbone rappresentano il volto della nuova generazione della monarchia spagnola. Le figlie di Filippo VI di Spagna e Letizia di Spagna condividono molto più del cognome e del ruolo istituzionale: entrambe hanno seguito un percorso scolastico internazionale, parlano più lingue e stanno costruendo il proprio futuro attraverso studi mirati, pur con obiettivi differenti.

Proprio perché il costo sostenuto per gli studi delle due ragazze è stato importante, la Casa Reale spagnola ha voluto essere chiara fin dall’inizio precisando che tutti i costi legati all’istruzione di Leonor e Sofia sono stati coperti direttamente dai sovrani con il proprio reddito personale, senza utilizzare fondi pubblici destinati alla monarchia.

Leonor, tra studi importanti e formazione militare: quanto sono costati

Leonor di Spagna è destinata a raccogliere un’eredità importante, tanto che dal 2014 porta il titolo di Principessa delle Asturie ed è la prima nella linea di successione al trono di Spagna. Fin da bambina è stata preparata al ruolo che un giorno ricoprirà, seguendo un percorso molto simile a quello affrontato dal padre Filippo VI.

I suoi primi anni di scuola si sono svolti alla Santa María de los Rosales di Aravaca, uno degli istituti più prestigiosi della capitale spagnola, lo stesso frequentato dal sovrano quando era ragazzo. Una scelta che testimonia la volontà della famiglia reale di mantenere una certa continuità educativa, pur adattandola ai tempi moderni.

Il primo investimento importante però è arrivato con il trasferimento in Galles: tra il 2021 e il 2023 la futura Regina ha frequentato il prestigioso United World College Atlantic College, dove ha conseguito il Baccellierato Internazionale. Per il biennio di studi, comprensivo di lezioni, vitto e alloggio nello storico castello di St Donat’s, Filippo e Letizia hanno sostenuto una spesa complessiva di circa 76.500 euro.

Conclusa questa esperienza, Leonor ha intrapreso il tradizionale percorso di formazione militare previsto per gli eredi al trono di Spagna. I tre anni trascorsi tra l’Accademia Militare di Saragozza, la Scuola Navale di Marín e l’Accademia dell’Aeronautica di San Javier non hanno comportato costi accademici per la famiglia reale. La principessa, inoltre, ha scelto di rinunciare all’indennità mensile prevista per i cadetti, svolgendo il proprio addestramento senza percepire compensi.

Terminata la preparazione militare, Leonor ha iniziato gli studi universitari presso l’Università Carlos III di Madrid, dove ha frequentato il corso di Scienze Politiche. Essendo un ateneo pubblico, le tasse universitarie risultano decisamente contenute rispetto a quelle delle università private e si attestano generalmente tra i 1.500 e i 2.500 euro all’anno, ai quali vanno naturalmente aggiunte le normali spese di vita.

Quanto sono costati gli studi di Sofia di Spagna

Un percorso in parte simile è stato seguito anche dalla sorella minore Sofia di Spagna: dopo aver frequentato la stessa scuola di Madrid e successivamente il medesimo college internazionale in Galles, anche lei ha completato il biennio all’Atlantic College con un investimento analogo, pari a circa 76.500 euro sostenuti dalla famiglia.

La differenza arriva con la scelta universitaria perché, a differenza di Leonor, Sofia ha deciso di iscriversi al Forward College, un istituto privato internazionale che collabora con la London School of Economics. Il corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali si sviluppa in tre diverse capitali europee, come Lisbona, Parigi e Berlino, offrendo agli studenti un’esperienza accademica itinerante e fortemente internazionale.

Si tratta però anche di un percorso decisamente più impegnativo dal punto di vista economico. La sola retta universitaria si aggira intorno ai 20.000 euro l’anno, ma considerando anche gli alloggi, i continui trasferimenti tra le tre città e le altre spese logistiche, l’investimento complessivo supera i 55.000 euro annuali.

Una cifra importante, che testimonia quanto Filippo VI e Letizia abbiano deciso di investire nella formazione delle figlie, seguendo due percorsi diversi ma accomunati dalla stessa attenzione all’eccellenza e alla preparazione internazionale. Per la famiglia reale spagnola, infatti, l’istruzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per preparare Leonor e Sofía ai rispettivi ruoli futuri, senza gravare sulle casse dello Stato.

Pur seguendo strade diverse, le giovani dunque condividono un’impostazione educativa molto chiara, ovvero prepararsi a rappresentare la monarchia spagnola con competenza, apertura internazionale e senso delle istituzioni.