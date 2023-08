Letizia di Spagna, perché va sempre in vacanza a Maiorca

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Maiorca è strettamente legata alla famiglia reale spagnola che ormai da 50 anni vi trascorre una parte delle vacanze estive. Così anche Letizia, da quando è diventata Regina, non ha disatteso gli annuali appuntamenti nell’isola delle Baleari.

A differenza della suocera Sofia che ha sempre amato trascorrere del tempo sull’isola, la Regina Letizia non ama il caldo opprimente dei mesi estivi e la sua permanenza a Maiorca è per lei soprattutto un periodo di lavoro di rappresentanza.

Fonte: Getty Images

Quando Felipe VI è salito al trono era stato ipotizzato uno stop alle vacanze sull’isola, ma la proposta è stata subito bocciata visto il forte disappunto delle autorità. Il Re ogni anno partecipa alle regate della Copa del Rey e la Regina si fa vedere insieme alle figlie ai mercatini locali e in uscite pubbliche più o meno di rappresentanza.

La vacanza che ha irritato gli spagnoli

Alcuni anni fa la coppia reale è stata paparazzata in vacanza in Grecia e nella penisola Iberica è scoppiata la polemica perché i loro “rappresentanti” avevano scelto una terra straniera invece di promuovere la Spagna. È stata una delle poche volte in cui sono state scattate foto dei reali spagnoli intenti a trascorrere le loro vacanze estive private all’estero.

L’estate 2023 di Letizia di Spagna

Anche quest’anno Re Felipe e la Regina Letizia sono arrivati nell’isola e hanno presenziato alla cena per le autorità locali. Letizia ha indossato un abito floreale del brand spagnolo Desigual e nei giorni seguenti è stata fotografata insieme al marito, alla suocera Sofia e alle figlie all’uscita del cinema: il film del momento Barbie ha incuriosito anche la famiglia reale spagnola. Re Felipe non è mancato alla Copa del Rey premiando i vincitori delle regate.

Fonte: Getty Images

I segreti di stile di Letizia a Maiorca

Durante le vacanze a Maiorca, Letizia non rinuncia mai ad indossare un simbolo spagnolo: le espadrilles. Ne sfoggia di tutti i colori e modelli diversi, sempre rigorosamente abbinate all’abito.

Negli anni tanti royal watchers si sono domandati il segreto dell’abbronzatura dorata e luminosa della Regina e quest’anno il portale spagnolo “Lecturas” ha provato a svelare l’arcano: pare che Letizia utilizzi la BB Body Bronzing del marchio farmaceutico spagnolo Farma Dorsch. Questa crema per il corpo dona un aspetto abbronzato e allo stesso tempo idrata, rassoda e nutre la pelle. Forse è stato finalmente scoperto il mistero dato che secondo fonti vicine alla Regina lei non ama esporsi al sole.

Fonte: Getty Images

Leonor e Sofia

L’estate 2023 è un periodo molto importante per le figlie di Letizia, infatti, tra pochi giorni la Principessa Leonor inizierà il suo addestramento militare triennale. In occasione della cerimonia di premiazione della Fondazione Principessa di Girona 2023, tenutasi all’inizio di luglio, la Principessa delle Asturie ha dichiarato: “Ho appena terminato la scuola superiore e sto per iniziare una nuova fase con un periodo di addestramento militare. E, al di là della mia responsabilità, sono felice perché so quanto gli spagnoli tengano alle nostre Forze Armate”.

Fonte: Getty Images

La sorella minore di Leonor, Sofia, invece seguirà presto le sue orme: frequenterà la stessa scuola in Galles. Secondo il sito web dell’UWC Atlantic College, gli studenti del primo anno inizieranno il 29 agosto.

Così la pausa estiva a Maiorca è uno spartiacque tra un percorso appena terminato per le due giovani e un altro che sta per iniziare.

Le vacanze estive sono per tutti, comprese le famiglie reali, un momento in cui trascorrere del tempo insieme in un clima più rilassato e meno formale.

Ogni famiglia reale ha un posto del cuore dove trascorrere le vacanze estive. La dimora più celebre è sicuramente il castello di Balmoral, in Scozia, un luogo caro ad Elisabetta II che vi ha trascorso gran parte delle sue estati e dove l’anno scorso è venuta a mancare proprio durante la sua annuale vacanza.

Il palazzo di Marivent

In Spagna il luogo dove trascorrono una parte delle vacanze estive i Borbone è il Palazzo di Marivent, situato a Palma di Maiorca. Il nome del palazzo è composto da due parole: mare e vento e si trova nella suggestiva baia di Maiorca, accanto alla scogliera di Cala Major.

Il palazzo progettato dall’architetto Guillem Forteza per conto del mecenate egiziano John Saridakis è stato costruito in soli due anni, dal 1923 al 1925. Saridakis è diventato ricco grazie al suo lavoro di ingegnere nelle miniere cilene e arrivando nell’isola si è innamorato del luogo e ha deciso di rimanere a viverci per tutto il resto della vita, così si è fatto costruire questa grande dimora.

Quando è morto nel 1963, ha lasciato il palazzo al Generalitat, il governo regionale delle Isole Baleari, a patto che la sua collezione d’arte non venisse dispersa e fosse fruibile al pubblico gratuitamente. Dopo soli dieci anni, nel 1973, le volontà del magnate sono state disattese perché il governo provinciale ha deciso di “prestare” la residenza all’allora principe Juan Carlos e alla moglie Sofia, in modo da poterla utilizzare come residenza estiva.

Fonte: Getty Images

Gli eredi di Saridakis si sono rivolti al tribunale opponendosi alla scelta del governo e nel 1988, la Corte Suprema ha stabilito che le 1.300 opere d’arte, i 2.000 volumi della biblioteca e i mobili di valore all’interno del Palazzo di Marivent fossero restituiti agli eredi di Saridakis, mentre l’edificio è rimasto di proprietà del governo regionale che ha continuato a lasciarlo a disposizione della casa reale spagnola. Quindi dalla dimora sono stati portati via splendidi dipinti di Sorolla, Rusiñol, Joaquím Mir, Picasso e Delacroix che decoravano gli interni.

Fortunatamente il palazzo dispone di un grande spazio e i 9.000 metri quadrati di giardino circostante sono l’unica parte visitabile al pubblico. Infatti dal 2017 ad esclusione di Pasqua e delle vacanze estive di agosto, cioè il periodo in cui la famiglia reale è presente nella residenza, è possibile passeggiare nei giardini e ammirare le oltre 40 specie di piante mediterranee e le 12 statue di Joan Mirò, donate dalla famiglia dell’artista come parte della collezione permanente del giardino.

Fonte: Getty Images

Queste opere, realizzate tra il 1969 e il 1981, testimoniano lo stretto rapporto di Mirò con Palma di Maiorca, la città in cui ha sposato Pilar Juncosa e nel quale ha vissuto tra gli anni Quaranta e la sua morte, avvenuta nel 1983. Gli abitanti dell’isola dicono che il desiderio dell’ex proprietario della residenza Saridakis ha iniziato a realizzarsi, anche se solo in parte, con questo piccolo museo a cielo aperto fruibile gratuitamente dal pubblico.

Gli ospiti illustri del Palazzo

Una parte della notorietà di Maiorca è dovuta alla presenza ogni anno dei reali spagnoli e grazie all’ex re Juan Carlos è arrivato nell’isola anche molto turismo legato alla vela.

Il Palazzo di Marivent ha ospitato tanti personaggi illustri quali il principe Carlo e la principessa Diana, che vi hanno soggiornato insieme ai figli William e Harry nelle estati degli anni Ottanta, l’imperatore Akihito e l’imperatrice Michiko del Giappone, Bill e Hillary Clinton, Mikhail Gorbaciov, Hugo Chávez e Michelle Obama.

Fonte: Getty Images

Le foto della visita degli allora principi di Galles con i figli nell’isola delle Baleari hanno fatto il giro del mondo, rendendo Maiorca ancora più celebre.

Un legame destinato a durare

Il fil rouge che lega la famiglia reale spagnola all’isola è molto saldo e la presenza “royal” dà molta visibilità al luogo, meta ogni anno delle vacanze di turisti provenienti da tutto il mondo. È un legame che funziona e che porta diversi benefici, quindi è destinato a durare.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna porta sempre un tocco glamour e nonostante non ami il caldo sembra a suo agio nei momenti in cui viene immortalata con i suoi outfits, rigorosamente di brand spagnoli, in giro per Maiorca.