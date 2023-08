Letizia di Spagna, monarchia al risparmio: svelati i conti della Casa Reale

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna a Maiorca, come è cambiata negli ultimi 10 anni

Al bando sprechi ed eccessi con Letizia di Spagna e Felipe VI. La Casa del Re ha pubblicato i conti per il 2022 e il saldo è decisamente positivo. Ha risparmiato 273.643 euro: in pratica il saldo dei conti di tesoreria è aumentato da 5,8 milioni di euro nel 2021 a 6,05 milioni di euro e la maggior parte di questa somma è depositata in diverse banche. La Casa del Re ha 5,3 milioni di fondi depositati in istituti finanziari; 631.363 euro nella Banca di Spagna e 91.159 euro in contanti. Somma che è quasi raddoppiata dal 2016, quando era 3,5 milioni di euro.

Felipe VI e Letizia presentano i conti della Casa Reale

Dal 2014, anno in cui è salito al trono, Felipe VI ha optato per la strada della trasparenza e per questo ha espressamente richiesto che il popolo spagnolo sia sempre a conoscenza dei conti della Casa Reale. Nel 2022 la Casa del Re ha ricevuto dalle casse pubbliche 8,43 milioni di euro: la stessa cifra è stata percepita nel 2021. Questo denaro viene utilizzato per il suo finanziamento e il re può amministrarlo come meglio crede, come stabilito dalla Costituzione.

Quasi la metà del budget – ovvero 4,02 milioni di euro – è destinata ai costi del personale, che è la voce più consistente. I membri della famiglia reale hanno ricevuto 517.854 euro, di cui 258.927 euro sono andati a Filippo VI mentre la Regina Letizia ha ricevuto 142.402 euro e poco meno, 116.525 euro, alla regina Sofia.

Don Juan Carlos, padre di Filippo VI di Spagna a favore del quale ha abdicato nel 2014 affidandogli il trono, è rimasto senza indennità per diversi anni, dopo che il figlio aveva deciso di ritirarla nel 2020 a causa dei suoi scandali finanziari. Le figlie del Re e della Regina, Leonor e Sofia, sono minorenni e pertanto non ricevono ancora un’indennità specifica.

Degli 8,41 milioni ricevuti con i trasferimenti dal Bilancio generale dello Stato, ne hanno spesi 4,63 milioni per il personale e 3,5 milioni per il resto delle spese prodotte dalla gestione dell’ente. Ai fini della massima trasparenza, sono state suddivise le diverse sezioni, come quella destinata all’organizzazione degli eventi protocollari (515.629,36) o alle riparazioni, manutenzioni e conservazione (52.919,75).

Le vacanze a Maiorca di Felipe VI e Letizia di Spagna

Come ogni anno, anche per l’estate 2023 la famiglia reale spagnola ha trascorso le vacanze a Maiorca. Re Felipe e la Regina Letizia sono arrivati sull’isola e hanno presenziato alla cena per le autorità locali. Letizia ha indossato un abito floreale del brand spagnolo Desigual e nei giorni seguenti è stata fotografata insieme al marito, alla suocera Sofia e alle figlie all’uscita del cinema: il film del momento Barbie ha incuriosito pure i reali spagnoli. Inoltre Felipe VI non è mancato alla Copa del Rey premiando i vincitori delle regate.

Il futuro di Leonor e Sofia dopo la fine dell’estate

L’estate 2023 è un periodo molto importante, prettamente di riposo e svago, per le figlie di Letizia, infatti, tra pochi giorni la Principessa Leonor inizierà il suo addestramento militare triennale. In occasione della cerimonia di premiazione della Fondazione Principessa di Girona 2023, tenutasi all’inizio di luglio, la Principessa delle Asturie ha dichiarato: “Ho appena terminato la scuola superiore e sto per iniziare una nuova fase con un periodo di addestramento militare. E, al di là della mia responsabilità, sono felice perché so quanto gli spagnoli tengano alle nostre Forze Armate”.

La sorella minore Sofia, invece, seguirà presto le sue orme: frequenterà la stessa scuola in Galles. Secondo il sito web dell’UWC Atlantic College, gli studenti del primo anno inizieranno il 29 agosto. Così la pausa estiva a Maiorca è uno spartiacque tra un percorso appena terminato per le due giovani e un altro che sta per iniziare.