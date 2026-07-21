Leonor e Sofia meravigliose con la maglia della nazionale: festeggiano la vittoria a Palazzo

In maglia bianca e perfettamente coordinate, Leonor e Sofia festeggiano con la Roja alla Zarzuela: un tuffo emozionante nel trionfo mondiale del 2010

IPA Letizia, Leonor e Sofia

I Mondiali 2026 hanno consegnato alla storia più di una fotografia memorabile. Anche quella di Leonor e Sofia, radiose, avvolte nella maglia della nazionale, mentre celebrano insieme alla famiglia il trionfo mondiale della Roja. Dopo averle viste sugli spalti del MetLife Stadium, le due ragazze sono tornate in patria per vivere il momento più dolce: l’accoglienza ai campioni tra le mura di casa.

Leonor e Sofia, il ricevimento alla Zarzuela e un tuffo nel 2010

Il giorno dopo la finale vinta contro l’Argentina, il Palazzo della Zarzuela ha aperto le sue porte alla nazionale. Re Felipe e la Regina Letizia, affiancati dalle figlie, hanno accolto uno per uno i calciatori, il commissario tecnico e l’intero staff, in un clima di festa, tra abbracci, cori e strette di mano ben più informali del solito. Poi, tutti insieme, la classica foto di gruppo sulla scalinata, con il grido “Campeones” a fare da colonna sonora.

IPA

La scena riporta inevitabilmente indietro di sedici anni esatti. Nel 2010, quando la Spagna alzò per la prima volta la Coppa del Mondo in Sudafrica, Leonor e Sofia erano soltanto due bambine, troppo piccole per rendersi davvero conto di cosa stesse accadendo. Oggi quelle stesse bimbe sono due giovani donne che hanno vissuto fino in fondo la portata di un simile traguardo. Un salto generazionale che ha fotografato lo scorrere del tempo attraverso il volto della Principessa delle Asturie e dell’Infanta Sofia.

Il look coordinato e un regalo da campioni

Per l’occasione, Leonor e Sofia hanno scelto ancora una volta di presentarsi in perfetta sintonia in fatto di look, optando entrambe per la maglia bianca della seconda divisa. Un total white che ha regalato un’immagine di grande unità e che, guarda caso, richiama proprio quel look coordinato che le due sfoggiavano da piccole nel 2010.

Al loro fianco, i genitori. La Regina Letizia si è confermata fedele al rosso, colore d’ordinanza per omaggiare i campioni, con un abito fresco e dalla linea a camicia, perfetto per affrontare i quasi quaranta gradi di una Madrid rovente. Felipe, invece, ha mantenuto un registro più istituzionale, con completo scuro e cravatta.

La Famiglia Reale ha inoltre ricevuto la nuova maglia della Spagna, con la scritta “Campeones” e il numero 26 sul retro, a immortalare l’anno dell’impresa. Un dono speciale, consegnato direttamente dai giocatori durante i festeggiamenti.

IPA

Tra un abbraccio e un sorriso, Leonor e Sofia si sono così godute una giornata storica, destinata a restare negli album di famiglia. Perché sedici anni dopo, la magia si è ripetuta. E stavolta, quelle due bambine di un tempo avevano gli occhi colmi di felicità, consapevoli di aver vissuto un momento unico per ben due volte insieme ai propri genitori. “Avete sofferto. Tornate un po’ ammaccati e stanchi. Avete sopportato delle critiche, ora svanite. Ma cos’è tutto questo rispetto alla gioia di aver riportato la Coppa a casa?”, così ha invece commentato Re Felipe, pieno di gioia per l’impresa della Spagna.