Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry Scotti

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni debutta su Rai 1 con L’Eredità Estate, la versione estiva del celebre game show che in queste settimane prenderà il posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

L’Eredità Summer, il saluto di Liorni a Stefano De Martino

Visibilmente emozionato e pronto per questa nuova sfida, Marco Liorni ha presentato L’Eredità Estate in collegamento con il Tg1. Il conduttore ha svelato il dietro le quinte del programma e lo studio.

“Pubblico calorosissimo. C’è una grandissima emozione. Pochi minuti e debuttiamo”, ha annunciato. Prima di tornare, poco dopo, con la sigla e la presentazione dei concorrenti.

L’emozione del presentatore è comprensibile, soprattutto perché L’Eredità Summer rappresenta un esperimento interessante che potrebbe rivelarsi vincente. Si tratta infatti della versione estiva de L’Eredità, con un cambiamento di nome, ma soprattutto di fascia oraria.

A mutare non solo l’orario di messa in onda – le 20.35 – ma anche la sigla, creata da Dj Molella e i giochi, con numerose novità. Al suo arrivo in studio Marco Liorni ha annunciato la presenza di Greta Zuccarello e Linda Pani, le amarissime Professoresse. A loro si aggiungono Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, due ballerini professionisti.

Al debutto con L’Eredità Summer, Marco Liorni ha voluto salutare Stefano De Martino. Il programma infatti si colloca nella fascia oraria che era occupata da Affari Tuoi. Sarà dunque Liorni a sfidare, da questa sera, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Uno scontro che durerà per tutta l’estate sino al ritorno della trasmissione dei pacchi agli inizi di settembre.

“L’Eredità Summer siamo noi! – ha spiegato -. Si tratta dell’Eredità in una formula più colorata ed estiva per tenervi compagnia in questi mesi. Saremo qua, dove c’era Affari Tuoi con Stefano De Martino. Gli mandiamo un grande abbraccio – ha aggiunto rivolgendosi al presentatore -, lui tornerà i primi di settembre”.

Poco prima del debutto Marco Liorni aveva chiarito di non voler realizzare una sfida con Gerry Scotti, ma di voler offrire al pubblico una valida alternativa a La Ruota della Fortuna, sperimentando la possibilità di portare L’Eredità in un’altra fascia oraria.

La gaffe del concorrente e la Ghigliottina di Maria Vittori

Come anticipato da Marco Liorni, nel corso della puntata è stato svelato il nuovo meccanismo del gioco. La struttura e il ritmo dell’Eredità restano gli stessi, ma con qualche piccolo cambiamento. Il conduttore ha infatti presentato i giochi più conosciuti, come La Scossa e il Gioco delle Date. Il Triello si è invece trasformato ne Il Gioco delle 6 Porte in cui è necessario scegliere fra alcune porte e dietro ognuna di essere si nasconde una foto, una canzone o un’immagine. Un gioco molto interessante che ha portato in studio la voce di Fiorella Mannoia e un’esibizione di tango.

Veloce e interessante, il gioco ha conquistato l’attenzione del pubblico con Francesco e Maria Vittoria arrivati alla sfida finale. Le gaffe e i momenti divertenti non sono mancati, con il concorrente Francesco che, preso dal gioco, ha risposto “imbecille” ad una domanda del conduttore, facendo ridere tutto lo studio.

Ad arrivare alla Ghigliottina alla fine è stata Maria Vittoria che, emozionatissima, si è seduta di fronte a Liorni con un montepremi di 190mila euro in palio. Purtroppo il finale non è stato quello sperato e la concorrente ha indicato come parola “Casa”, la soluzione era invece “Dottore”. Un errore che le è costato caro, facendole perdere il ricco montepremi.