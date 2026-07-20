L’Eredità Summer prende il posto di De Martino: nuovo scontro per Gerry Scotti

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IPA Marco Liorni

Stefano De Martino è andato ufficialmente in vacanza: è calato il sipario su Affari tuoi, che tornerà in onda il 6 settembre. Nel frattempo la Rai non rimarrà con le mani in mano, perché per competere con La Ruota della Fortuna, programma diretto concorrente targato Mediaset, schiererà L’Eredità Summer, il game show più longevo della televisione italiana, condotto da Marco Liorni, in una veste rinnovata.

Arriva L’Eredità Summer in access prime time

L’estate di Rai1 è pronta a partire: dopo la chiusura di Affari tuoi – che tornerà il 6 settembre con tante novità – arriva L’Eredità Summer, che da stasera 20 luglio andrà in onda tutti i giorni alle 20.35 sulla rete ammiraglia. Per la prima volta, il game show più longevo della televisione italiana approda con un appuntamento quotidiano in access prime time, per regalare agli spettatori momenti all’insegna del divertimento, della competizione e della leggerezza che ha sempre caratterizzato il programma.

Forte degli ottimi ascolti ottenuti contro il preserale di Canale5, la Rai ha pensato di giocare di strategia adattando il programma a un ritmo più estivo e leggero, senza però perdere la propria identità, che l’ha reso uno dei programmi più amati dal pubblico.

Tra i giochi della tradizione tornano “La Scossa”, il “Gioco delle Date” e il “Gioco delle 6 Porte” (che ricorda il “Triello”), pensati per rendere la sfida ancora più spettacolare grazie all’ausilio di immagini e filmati. Novità anche nel meccanismo di gara: ogni settimana saranno in gioco dodici concorrenti, dei quali cinque verranno sorteggiati ogni sera per contendersi l’accesso alla celebre “Ghigliottina”. Al termine della settimana, il concorrente che avrà ottenuto il miglior risultato conquisterà un posto nel torneo finale, in programma nell’ultima settimana della trasmissione, dove sfiderà gli altri campioni delle settimane precedenti.

Si rinnova anche la “Ghigliottina”: il concorrente avrà la possibilità di acquistare una sesta parola-indizio per aumentare le proprie probabilità di successo. Il costo? Rinunciare a uno zero del montepremi, riducendolo di dieci volte, in cambio di un aiuto prezioso per arrivare alla soluzione finale.

Lo scontro con Gerry Scotti

Il padrone di casa rimarrà Marco Liorni affiancato, anche in questa “Special Edition” estiva, dalle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, presenze familiari per il pubblico del programma. Ma la versione estiva introduce inoltre un tocco di spettacolo in più grazie alla partecipazione dei ballerini Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, protagonisti di alcuni momenti musicali, che si esibiranno sulle note della canzone Questa estate resto qua, realizzata appositamente da DJ Molella per l’Eredità Summer.

La strategia della Rai è chiara: schierare uno dei programmi di maggior successo della rete per contrastare il successo di Gerry Scotti, Samira Lui e La Ruota della Fortuna, che fino a oggi ha dato filo da torcere ad Affari tuoi. Non a caso Mediaset ha deciso di continuare ad andare in onda col game show anche nei mesi di luglio e agosto, per non dare tregua alla concorrenza: riuscirà Marco Liorni a mantenere gli ascolti di De Martino in vista del suo ritorno a settembre?