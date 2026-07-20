Stefano De Martino ha concluso un'edizione lunghissima e trionfale di "Affari Tuoi" ma il ritorno è alle porte: la data ufficiale

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IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

L’estate televisiva ha i suoi ritmi morbidi, fatti di repliche, film leggeri e palinsesti da ombrellone. Eppure, a molti di noi manca già quella sana, irrinunciabile tensione dell’access prime time con Stefano De Martino. Manca il rumore del nastro adesivo blu dei pacchi di Affari Tuoi che si strappa, manca l’offerta insidiosa del Dottore al telefono, ma soprattutto manca quell’appuntamento quotidiano che ci riunisce tutti davanti alla tv.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Proprio mentre ci godiamo le vacanze, la domanda che serpeggia con più insistenza tra i fedelissimi del piccolo schermo è solo una: quando torna in onda Affari Tuoi? La risposta è finalmente arrivata, mettendo fine al tam-tam dei corridoi di Viale Mazzini. Segnate la data sul calendario: la corazzata dell’access prime time di Rai 1 tornerà ufficialmente in onda domenica 6 settembre 2026. Immancabili il conduttore Stefano De Martino, Herbert Ballerina e probabilmente anche Martina Miliddi.

Una partenza anticipata rispetto al passato, che dimostra quanto la Rai punti sul suo gioiello più prezioso per blindare fin da subito gli ascolti della nuova stagione autunnale. Dopo i numeri da capogiro macinati nei mesi scorsi, che hanno sbaragliato qualunque tipo di concorrenza, il game show si prepara a riprendere il suo posto d’onore nelle nostre case, mantenendo intatta quella formula magica che è il segreo del successo dello show.

La forza di un rito che si ripete

Perché Affari Tuoi funziona così bene? Sappiamo che la televisione moderna fatica a creare appuntamenti fissi. Tra piattaforme streaming e fruizione frammentata, quello che si ripete ogni giorno è merce rara. Il gioco dei pacchi, invece, ci riesce ancora. La forza del programma è ancora quella di far immedesimare il pubblico.

Ogni sera, la storia di un concorrente diventa la storia di tutti. Soffriamo con il rappresentante regionale che rifiuta 40.000 euro per inseguire il sogno del pacco rosso, e gioiamo quando la fortuna bacia chi ne ha davvero bisogno. Questa forte componente emotiva è il vero motore del programma, ed è ciò che è mancato di più al pubblico in queste settimane di pausa estiva iniziata il 18 luglio, dopo un’edizione lunghissima e non priva di difficoltà.

Cosa ci aspetta dal 6 settembre

Il ritorno di Affari Tuoi, che debutta negli studi di Via Mecenate a Milano, mantiene alta la tensione fin dalla prima puntata. I venti rappresentanti delle nostre Regioni sono pronti a darsi il cambio, portando in dote non solo i pacchi, ma anche la cultura, i dialetti e l’ironia dei rispettivi territori. La macchina produttiva è già in moto per garantire che tutto sia perfetto per il debutto del 6 settembre. La scelta di ripartire di domenica sera, inoltre, non è senza significato: è il momento ideale per raccogliere la famiglia davanti allo schermo prima del rientro a scuola e al lavoro del lunedì.

La sfida Auditel sarà caldissima, ma la sensazione è che il pubblico non veda l’ora di tornare a giocare, a fare pronostici dal divano e a gridare contro le scelte del Dottore. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la scatola blu più famosa d’Italia sta per essere riaperta.