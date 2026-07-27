Eredità Summer, Marco Liorni canta Vasco e la concorrente Giulia batte tutti

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IPA Marco Liorni

Ad una settimana dall’esordio L’Eredità Summer torna in onda su Rai 1 con una nuova puntata condotta da Marco Liorni. Il programma è uno spin-off de L’Eredità tradizionale con qualche cambiamento rispetto al game show.

L’Eredità Summer, Liorni canta Vasco con le Professoresse

Nella sua seconda settimana di messa in onda, l’Eredità Summer si appresta a continuare la sua sfida con La Ruota della Fortuna, consolidando il favore del pubblico. Il programma condotto da Marco Liorni è arrivato su Rai 1 per sostituire Affari Tuoi dopo che Stefano De Martino ha ufficialmente salutato il pubblico per godersi le vacanze estive.

Lo show dei pacchi tornerà in onda a settembre, nel frattempo la sfida de L’Eredità Summer contro La Ruota della Fortuna continua. Per ora a trionfare è stato lo show di Gerry Scotti, come era prevedibile visto che va in onda ormai da oltre un anno e ha conquistato e fidelizzato una fetta sempre più ampia di pubblico.

Al debutto, L’Eredità Summer aveva registrato uno share del 18,1%, arrivando poi al 17% nelle puntate successive. Numeri calati progressivamente nel corso dei giorni, sino ad arrivare al 15,2% del 25 luglio 2026. Nella stessa fascia il programma di Gerry Scotti ha ottenuto il 27,3% di share con 3.489.000 spettatori. La strada da fare per battere La Ruota della Fortuna dunque è ancora piuttosto lunga, ma Marco Liorni sembra pronto a raccogliere la sfida e non arrendersi.

“Nuova settimana e nuovi 12 concorrenti”, ha annunciato il conduttore, accogliendo il pubblico in studio. Con la consueta simpatia, Liorni si è divertito con il pubblico, fra domande e battute, arrivando anche a cantare Vasco con le professoresse.

Giulia batte tutti e trionfa alla Ghigliottina

A giocare in questa puntata dell’Eredità Estate sono arrivati cinque nuovi concorrenti: Giulio, Giulia, Federica, Jacopo e Michela, pronti a sfidarsi per arrivare al gioco finale della Ghigliottina. La gara è iniziata, come di consueto, con il gioco della Scossa e la prima sfida che si è consumata è stata quella fra Giulia e Michela.

A spuntarla è stata Giulia che ha dunque proseguito la sua avventura nel game show passando al Gioco delle Date. Poco dopo però Giulia si è trovata a difendere nuovamente la sua permanenza nel programma quando Federica ha puntato il dito contro di lei.

Anche in questo duello a vincere è stata Giulia che si è ritrovato poi alla finalissima con Giulio. La concorrente ha dominato la puntata de L’Eredità Estate e alla fine è riuscita ad arrivare anche alla Ghigliottina.

“Il tuo è stato un bellissimo debutto”, ha commentato Marco Liorni che si è complimentata con la concorrente. Giulia si è seduta nella postazione di fronte al conduttore con in palio un montepremi di 45mila euro.

Senza esitazione e con estrema bravura, la concorrente ha scritto sul cartoncino la parola che considerava come la soluzione giusta. Poi ha rifiutato l’acquisto della sesta parola e ha scelto di proseguire per la sua strada. Una decisione intelligente visto che poco dopo si è scoperto che la soluzione era proprio “ministro”, come indicato da Giulia che, dopo una puntata ricca di sfide, si è emozionata.