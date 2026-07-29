Eredità Summer, Bruno rischia tutto alla Ghigliottina, ma sbaglia

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna al timone de L’Eredità Summer per una nuova puntata fatta di giochi, divertimento e tante risate. La versione estiva de L’Eredità continua la sua marcia, dopo un debutto che ha messo immediatamente in sfida lo show con La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer, Liorni sfida Gerry Scotti

Da una settimana Marco Liorni è approdato al timone de L’Eredità Summer, raccogliendo il testimone di Stefano De Martino. Il conduttore tornerà con Affari Tuoi a settembre, nel frattempo a sfidare La Ruota della Fortuna ci sarà proprio Liorni con la versione estiva de L’Eredità.

I numeri, almeno per ora, non hanno dato ragione alla Rai nella scelta di creare una versione estiva di uno dei quiz più amati. La trasmissione infatti non ha ottenuto gli ascolti sperati, anche se il tempo a disposizione è ancora tanto visto che la messa in onda continuerà per tutta l’estate sino a settembre.

Il 20 luglio, al suo debutto, la trasmissione di Liorni ha ottenuto il 18,1% di share, mentre nelle serate successive gli ascolti sono calati al 17% e al 15,2% nella giornata di sabato. Un calo che molti hanno legato alla concorrenza di Gerry Scotti e alla fidelizzazione, ormai creata, con gli spettatori de La Ruota della Fortuna.

Bruno rischia, ma perde tutto alla Ghigliottina

A sfidarsi in questa puntata, come di consueto, cinque concorrenti: Alessia, Luciano, Corinna, Giulio e Bruno. Il quiz è entrato da subito nel vivo, con sfide e duelli appassionanti. Il momento più emozionante, come sempre, è stato il Gioco delle Porte, arrivato a sostituire il tradizione Triello.

Luciano, Bruno e Giulio si sono sfidati fra domande di storia, canzoni e domande di geografia. Dietro ogni porta de L’Eredità Summer infatti si nasconde una domanda differente con dettagli come foto, canzoni o filmati che rendono il gioco ancora più appassionante.

A giocarsi la possibilità di arrivare in finale Bruno e Giulio. Nel duello dei 60 secondi i due concorrenti si sono dati del filo da torcere, ma alla fine a trionfare è stato Bruno. Proprio quest’ultimo ha affrontato la sfida della Ghigliottina, ossia il gioco finale de L’Eredità Summer con un montepremi a disposizione di ben 180mila euro.

Il gioco finale di Bruno però da subito è apparso poco fortunato e alla fine il concorrente è arrivato a giocare per 11.250 euro. Sul tabellone sono apparse le parole: pasta, specialità, senatori, quaderno e potere. Bruno ha scritto la parola “vita”, scegliendo di non accettare la possibilità della sesta parola.

Nella versione estiva de L’Eredità infatti i concorrenti che arrivano alla Ghigliottina possono, spendendo una cifra non indifferente, ottenere una sesta parola che potrà aiutarli a indovinare la parola giusta de La Ghigliottina.

“Voglio avere fiducia”, ha spiegato Bruno, sperando di aver trovato la soluzione giusta al gioco finale. Le sue speranze però si sono spente quando Marco Liorni ha affermato che la risposta era un’altra, ossia “anelli”. Il montepremi è così sfumato e il concorrente non ha vinto alla Ghigliottina.