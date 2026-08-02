L’Eredità Summer, Marco Liorni perde il suo campione, ma la Ghigliottina è (quasi) perfetta

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IPA Marco Liorni conduce L'Eredità Summer

Marco Liorni torna nella serata di domenica 2 agosto con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Il quiz di Rai 1 si veste ancora una volta dei colori dell’estate, accompagnando il pubblico anche nelle calde serate di agosto con sfide di cultura generale, intuizione e colpi di scena.

Il conduttore perde subito il campione in carica, eliminato già nelle prime fasi della gara, ma la puntata regala presto un nuovo protagonista. Bruno, infatti, firma un percorso convincente fino alla Ghigliottina, dove una prova quasi impeccabile gli permette di conquistare 80mila euro e il titolo di campione della settimana.

Giulio si fa fregare dalla Scossa

A sfidarsi nella prima domenica di agosto sono, come sempre, cinque i concorrenti pronti a mettersi in gioco: Federica, Bruno, Corinna, Salvatore e Giulio. Ad aprire la puntata è l’immancabile Scossa: i concorrenti devono riconoscere tutte le immagini che appartengono alla categoria “Vacanza in Sardegna” di Linda, facendo attenzione a non nominare quella che non c’entra. L’obiettivo, infatti, è lasciarla per ultima per evitare la scossa.

A sbagliare è proprio Giulio, il campione della scorsa puntata, che punta il dito contro Bruno, un altro veterano del programma. I due si affrontano così in un testa a testa giocato tutto sulla velocità, chiamati a trovare il maggior numero di parole partendo da una sola definizione. Ma, come sempre, soltanto uno può continuare la gara e questa volta a spuntarla è Bruno.

A costare caro a Giulio è il sinonimo di “permalosetto“, che il campione non riesce a ricondurre alla parola “suscettibile”. Un errore che gli costa l’eliminazione e lo costringe a salutare la puntata con largo anticipo.

Archiviata l’eliminazione di Giulio, la gara prosegue con il gioco delle date, che alla fine dà vita a un duello tutto al femminile. Corinna e Federica si giocano la permanenza in studio con l’obiettivo di raggiungere Salvatore e Bruno al gioco delle porte. Ad avere la meglio è Federica, mentre per Corinna arriva il momento di lasciare il programma.

Le porte cambiano gli equilibri della gara

Salvatore, Bruno e Federica conquistano l’accesso al gioco delle porte, una delle fasi più spettacolari e imprevedibili de L’Eredità Summer. Il primo a mettersi alla prova è Salvatore, che nella porta Wow, dedicata a Raffaella Carrà ed Enzo Paolo Turchi, riesce a conquistare 50mila euro. Va meno bene, invece, il secondo tentativo, che non gli permette di aggiungere altri 30mila euro al suo montepremi.

Tocca poi a Federica, che affronta la porta Tormentone. Il brano da riconoscere è 16 marzo di Achille Lauro, ma un attimo di esitazione le impedisce di rispondere prima dello scadere del tempo. La concorrente si riscatta però subito dopo con la porta Eredità, dove supera la prova degli abbinamenti e conquista 50mila euro.

Bruno, invece, apre il suo percorso con la porta del Tempo, che gli vale 40mila euro. Successivamente affronta la porta Cinema e risponde correttamente a una domanda dedicata ad Avatar, portando il suo montepremi a 90mila euro.

Al termine delle prove è Salvatore a fermarsi, mentre Bruno e Federica conquistano l’accesso alla fase successiva della gara, che viene vinta da Bruno.

Bruno conquista la Ghigliottina e diventa campione della settimana

Bruno arriva alla Ghigliottina con un montepremi di ben 160 mila euro. Prima di iniziare la manche finale, scherza con Marco Liorni: “Il mio obiettivo è dimezzare solo una volta, o magari nessuna”.

Le cinque parole da collegare sono Nome, Amor, Miracolo, Italiano ed Eroe. Il concorrente riesce a mantenere il sangue freddo e centra il suo obiettivo, dimezzando il montepremi una sola volta e arrivando così a giocare per 80mila euro.

Per Bruno si tratta della seconda Ghigliottina, proprio come era successo a Giulia. Questa volta, però, la posta in palio è altissima: in caso di vittoria diventerebbe anche il campione della settimana.

Il concorrente scrive “Vero” sul cartellino e si mostra subito convinto della sua scelta, tanto da decidere di non acquistare la parola in più. Una decisione che si rivela vincente: è proprio “Vero” la soluzione corretta. Bruno conquista così gli 80mila euro in palio e chiude la puntata tra gli applausi, festeggiando con Marco Liorni e le professoresse.