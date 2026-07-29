Stella Frizzi sbarca su Instagram e viene sommersa di affetto: “Tuo padre un uomo speciale”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabrizio Frizzi

Stella Frizzi sbarca su Instagram e viene sommersa dall’affetto dei fan di Fabrizio Frizzi. Telespettatori che seguivano sempre le sue trasmissioni e che non l’hanno mai dimenticato.

Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi arriva su Instagram

Solare e bellissima come la sua mamma, Carlotta Mantovan, Stella Frizzi oggi ha 13 anni. Aveva solamente quattro anni (e ne avrebbe compiuti 5 a maggio) quando suo padre scomparve il 26 marzo 2018. La morte di Fabrizio Frizzi all’epoca sconvolse tutti, dai colleghi agli amici più cari, sino ai telespettatori che ogni giorno seguivano i suoi programmi.

Ma più di tutti la sua scomparsa cambiò la vita di Stella, all’epoca piccolissima, e di sua madre Carlotta Mantovan. Da quel momento l’ex Miss Italia, nonostante il dolore per la perdita di Fabrizio, ha sempre cercato di proteggere sua figlia.

Sin dai primi giorni dopo la morte di Frizzi, intorno a Stella si era formato un cordone di sicurezza formato dagli amici più vicini al conduttore, da Carlo Conti ad Antonella Clerici. Poco dopo Carlotta Mantovan aveva preso la decisione di lasciare l’Italia e di trasferirsi in Francia per consentire alla figlia di vivere liberamente la sua infanzia lontano dalla curiosità della gente.

Oggi Stella Frizzi ha 13 anni e sta vivendo il periodo dell’adolescenza. Un momento fatto di scoperte e di piccoli passi che la porteranno ad entrare un giorno nel mondo degli adulti. In questi cambiamenti c’è anche l’arrivo su Instagram. La figlia di Fabrizio Frizzi ha infatti aperto il suo account personale dove ha già postato ben due foto.

Nella prima immagine la vediamo come è oggi. Nella foto Stella è di spalle, in un campo di grano, mentre osserva il tramonto. In un’altra immagine la vediamo piccola mentre è a cavallo insieme alla mamma.

I messaggi di affetto per Stella Frizzi

Due scatti che sono stati immediatamente commentati dai fan certi che, se Fabrizio Frizzi fosse vivo, sarebbe fiero di lei. “Che grande, una stella bellissima come i suoi genitori”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Abbiamo amato tuo papà, ora amiamo te. Brilla più che puoi Stella”.

E ancora: “Sono sicura che assomigli tanto al tuo papà”. Ma anche: “Cara Stella hai avuto un papà che non si può dimenticare e una mamma stupenda”.

Fra i tanti commenti anche quello di Leonardo Pieraccioni, che ha scritto alla ragazza: “Cara Stella, hai un babbo speciale”, aggiungendo un cuore rosso ed esprimendo in poche parole tutta la commozione per il ricordo del conduttore.

Tanti i follower famosi della figlia di Fabrizio Frizzi. Prima di tutto mamma Carlotta Mantovan, ma anche Antonella Clerici e Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti. Troviamo poi Gabriele Cirilli, Rita Dalla Chiesa, prima moglie di Frizzi e molto legata sia a Carlotta che a Stella, e ovviamente Pieraccioni.

Oggi Stella e Carlotta Mantovan si dividono fra l’Italia e la Francia, dove si sono trasferite da tempo in un piccolo paesino in Provenza. Stella adora andare a cavallo e, come raccontato da Carlotta, è una ragazza sensibile, intelligente e dolce. Qualche tempo fa la conduttrice aveva pubblicato una lettera scritta proprio da Stella e indirizzata a lei, in cui diceva: “Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza e ad apprezzare i miei difetti… Grazie per questo perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte”.