Antonella Clerici e Carlo Conti ricordano Frizzi nel giorno del compleanno: “Sempre nel nostro cuore”

Erano colleghi, ma soprattutto tre amici inseparabili. Antonella Clerici e Carlo Conti celebrano il compleanno di Fabrizio Frizzi, che avrebbe compiuto 68 anni

Per molti il 5 febbraio è un giorno come tanti, per alcuni una data che porta con sé un carico di emozioni e dolci ricordi. Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni, se fosse ancora con noi. Un uomo che è stato più di un conduttore televisivo di talento: per chi lo seguiva da casa, uno di famiglia; per chi lo ha conosciuto, un dispenser di amore e gentilezza. A ricordarlo in questa giornata tanto particolare sono stati prima di tutto due tra i suoi migliori amici, Antonella Clerici e Carlo Conti, impegnati rispettivamente con È sempre mezzogiorno! e la preparazione del Festival di Sanremo.

Le parole di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno!

Come ogni mattina, Antonella Clerici era impegnata nello studio di È sempre mezzogiorno! quando, al suono della parola “amicizia”, non ha potuto far altro che pensare a una delle persone più importanti della sua vita. Lei e Fabrizio Frizzi erano colleghi, ma prima di tutto grandi amici, legati da un rapporto speciale. Di quelli che ci si può davvero ritenere fortunati, quando capitano nella vita.

Mentre parlava con Daniele Persegani, la conduttrice ha interrotto il suo ospite per ricordare l’amico: “Tu prima citavi gli amici, il senso dell’amicizia. Ecco, io vorrei ricordare oggi che sarebbe stato il compleanno del mio amico Fabrizio Frizzi. Avrebbe compiuto 68 anni. Lo volevo ricordare, perché lui è sempre nel nostro cuore“.

Poi ha parlato di una foto a cui è particolarmente legata, che la ritrae dietro le quinte del programma quando Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, altro suo grande amico, le avevano fatto una sorpresa in diretta: “Nel mio camerino ho la foto mia, di Carlo e Fabrizio quando sono entrati a È sempre mezzogiorno!, quel famoso giorno che sembrava stesse meglio… Secondo me le persone che amiamo vanno sempre ricordate, non vanno mai dimenticate, soprattutto nel caso di Fabrizio che essendo una persona pubblica è così tanto amata dagli spettatori. Avrebbe apprezzato molto…

La foto-ricordo di Carlo Conti su Instagram

L’omaggio di Antonella Clerici non è stato l’unico in questa fredda giornata di febbraio. Come c’era da aspettarsi, anche il sopracitato Carlo Conti ha deciso di condividere pubblicamente un ricordo del collega e amico.

“Buon compleanno amico mio”, ha scritto su Instagram, senza aggiungere altro. Conti non è un tipo “teatrale” e le occasioni in cui si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Frizzi si contano su poche dita. Impossibile dimenticare il momento che gli ha voluto dedicare nel corso del suo Festival di Sanremo, quello del gran ritorno all’Ariston, accompagnato sul palco dalla Clerici e da Gerry Scotti, altro amico del conduttore.

Lo scorso anno, invece, ospite di Mara Venier a Domenica In, aveva detto: “La vita bisogna viverla perché non sai mai cosa può capitarti domani, ho capito che bisogna dedicare più tempo alle cose piccole e alle cose davvero importanti. Aver visto la vita di Fabrizio stroncata in un momento così bello, era diventato papà da alcuni anni, fa accelerare certe decisioni e ha spinto me a prendere la decisione di trasferirmi a Firenze”.

La dedica social di Alba Parietti

Non serve spiegare l’impatto che Fabrizio Frizzi ha avuto nella vita di molti, dai telespettatori a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Chiunque lo nomini, non fa altro che decantarne l’eleganza ma soprattutto il genuino altruismo e i modi sempre gentili. Qualità rara, in un mondo che di gentile ha sempre meno.

A ricordarlo, oggi, è anche Alba Parietti: “Sai Fabrizio, ogni volta che ti incontravo per me era un regalo. Eri una delle persone più perbene, buone e leali che abbia mai conosciuto: simpatico, spiritoso, intelligente. Perché la bontà è sempre legata all’intelligenza, e l’umanità anche. Con te era piacevole vivere, bello lavorare, bello semplicemente starti vicino. Conserverò sempre quell’ultima immagine tristissima al funerale di Bibi, quando ti ho visto allontanarti per l’ultima volta. Spero che da lassù tu continui a proteggere il cammino di tua figlia. Tu che sei il sole. Buon compleanno Fabrizio”.