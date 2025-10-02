Per la prima volta la conduttrice e giornalista ha parlato dell'uomo che le sta accanto da due anni e con cui ha ritrovato il sorriso dopo la morte dell'amato marito

Sono passati sette anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, con grande forza e coraggio, è andata avanti. Ha ritrovato anche l’amore, senza però mai dimenticare l’uomo che ha cambiato per sempre la sua vita e che le ha fatto il regalo più bello: la figlia Stella. La conduttrice e giornalista è rientrata in Italia dopo un lungo periodo trascorso in Francia e per la prima volta ha rotto il silenzio sulla sua vita privata.

Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi parla del suo nuovo compagno

Da un paio d’anni Carlotta Mantovan ha deciso di riaprire il suo cuore. A farlo ribattere un uomo francese con cui è stata paparazzata più volte ma di cui non si sa molto. La vedova di Fabrizio Frizzi ne ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi senza svelare troppo, com’è del resto il suo stile. La 42enne è allergica ai pettegolezzi e ai chiacchiericci inutili.

“È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto, sia per la mia indole riservata sia perché trovo che sia rispettoso nei confronti del mio passato. Passato che poi è anche nel presente e sarà sempre anche nel futuro”, ha dichiarato Carlotta Mantovan.

Dichiarazioni eleganti e al tempo stesso commoventi che simboleggiano che si può, anzi si deve, andare avanti anche dopo un terribile lutto. Senza però dimenticare il passato ma omaggiarlo nella vita di tutti i giorni. La Mantovan è rimasta vedova quando aveva solo 35 anni e con una figlia ancora piccolissima da crescere. Una situazione tutt’altro che facile che Carlotta ha affrontato con tanta determinazione.

“Io per stare con Stella mi sono allontanata per alcuni anni dal mondo del lavoro e da tutto il resto, scegliendo di stare accanto a lei 24 ore su 24, per seguirla, ascoltarla, parlarle. – ha raccontato – Ho messo lei al centro di tutto. È stata una scelta ragionata anche se mi ha creato qualche sofferenza. Ma so anche di essere stata fortunata, perché ho potuto dedicarmi a lei”.

Oggi che Stella ha dodici anni ed è serena, per Carlotta è arrivato il tempo di tornare a dedicarsi maggiormente alla carriera. Per questo ha accettato la proposta dell’amica Antonella Clerici di tornare in tv, presenza fissa di È sempre mezzogiorno.

“Ho ripreso un po’ le redini della mia vita in mano e ora faccio tutto con più leggerezza perché Stella è cresciuta in modo sereno. E questo mi permette di poter tornare nel mondo del lavoro. Il suo stare bene, la sua tranquillità mi consentono di poter fare anche altro”, ha detto.

Il rapporto tra madre e figlia è strettissimo e vive pure dei ricordi costruiti con Fabrizio: “Viviamo in simbiosi e questa situazione mi riempie il cuore di gioia. A ogni inizio mese ci facciamo gli auguri per viverlo al meglio, in nome di un’abitudine che aveva Fabrizio”.

Carlotta Mantovan e quell’omaggio in giallo a Fabrizio Frizzi

E a proposito di Fabrizio Frizzi, il cui ricordo è ben vivido nella mente dei telespettatori, Carlotta Mantovan ha rivelato che per il suo ritorno in televisione, per il suo debutto a È sempre mezzogiorno, ha optato per una camicia gialla perché questo era il colore preferito del marito.

Un pensiero dunque quotidiano e più forte che mai. Perché, del resto, certi amori sfidano il tempo, attraversano il silenzio, e restano vivi anche dove la morte crede di avere l’ultima parola.