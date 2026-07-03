Sarabanda Celebrity, anticipazioni del 3 luglio: le squadre dell’ultima puntata

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Ufficio stampa Mediaset Enrico Papi conduce "Sarabanda Celebrity"

Ultimo appuntamento con Sarabanda Celebrity. Venerdì 3 luglio, in prima serata su Italia 1, va in onda la puntata finale del game show musicale condotto da Enrico Papi che nelle scorse settimane ha riportato sul piccolo schermo uno dei format più amati della televisione italiana.

Tra grandi successi della musica italiana e internazionale, giochi storici e nuove prove, il programma ha visto sfidarsi numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo che per una sera sono chiamati a mettere alla prova memoria, prontezza e intuito.

Anche nell’ultima puntata, come sempre, sono otto i concorrenti pronti a darsi battaglia, divisi in due squadre da quattro membri ciascuna. Le anticipazioni.

“Sarabanda Celebrity”, i vip pronti a competere

Dopo settimane di sfide a ritmo di musica, Sarabanda Celebrity arriva alla sua serata conclusiva. Al timone c’è ancora Enrico Papi, il volto che più di tutti è legato allo storico quiz musicale e che riporta in televisione uno dei format più amati dal pubblico, questa volta in una versione vip.

Con canzoni che fanno parte della memoria collettiva, intuizioni fulminanti e immancabili colpi di scena, il programma continua a puntare su un mix di nostalgia e divertimento, affidando la gara a un cast di personaggi provenienti da mondi molto diversi.

Anche per la finale sono otto i protagonisti che si mettono in gioco, divisi in due squadre. Da una parte ci sono Claudio Amendola, Elena Santarelli, Giuseppe Giofrè e Giulia Penna, dall’altra Asia Argento, Paola Di Benedetto, Ellen Hidding e Sergio Friscia.

Attori, conduttrici, ballerini, creator e personaggi televisivi si ritrovano così uno accanto all’altro, accomunati da un unico obiettivo: dimostrare di avere orecchio, memoria e sangue freddo quando si tratta di riconoscere un brano nel minor tempo possibile.

La gara alterna alcune delle prove che ormai identificano il format ad altre sfide che mettono alla prova velocità, intuito e capacità di lavorare in squadra. Ogni manche permette di conquistare punti preziosi e, soprattutto, jolly che possono rivelarsi decisivi nel momento più importante della serata.

Come da tradizione, l’attenzione si concentra infine sul celebre 7X30, la prova simbolo di Sarabanda e quella che spesso ribalta ogni pronostico. È qui che i concorrenti si giocano tutto, cercando di riconoscere il maggior numero possibile di canzoni nel tempo a disposizione: solo mezzo minuto. Una sfida che tiene alta la tensione fino all’ultimo secondo e che decreta la squadra vincitrice chiudendo il ritorno in tv di uno dei quiz musicali più amati di sempre.

Dove e quando vedere “Sarabanda Celebrity”

L’ultimo appuntamento con Sarabanda Celebrity va in onda stasera, venerdì 3 luglio, in prima serata su Italia 1, a partire dalle 21:30.

Per chi non riesce a seguire la puntata in tv, il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove può essere visto sia in contemporanea alla messa in onda televisiva sia on demand al termine della trasmissione.

La piattaforma permette inoltre di recuperare le puntate precedenti e di rivivere i momenti più divertenti di un’edizione che ha riportato ancora una volta sul piccolo schermo uno dei quiz musicali più amati della televisione italiana.