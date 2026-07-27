Beautiful, le anticipazioni del 28 luglio 2026: Steffy sempre più preoccupata

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Liam, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 28 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 luglio 2026

La puntata (9378 SECONDA PARTES Ep108) mette al centro le tensioni sentimentali tra i personaggi delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Liam, tormentato dai rimpianti e dai ricordi del passato, apre il suo cuore a Hope e le propone di provare a ricostruire la loro storia: una proposta che coglie Hope di sorpresa e la lascia combattuta, perché teme di ripetere vecchie sofferenze ma avverte anche l’importanza del legame che li unisce.

Parallelamente, Steffy è profondamente preoccupata per la madre Taylor. Ignara della reale causa del malessere della donna, Steffy percepisce che Taylor le nasconde qualcosa e prova a indagare senza ottenere risposte. Dalla trama emerge che a Taylor è stata diagnosticata la cosiddetta “sindrome del cuore spezzato”, una condizione legata allo stress emotivo che spiega in parte il suo stato di fragilità. Solo pochi, tra cui Ridge e Li, conoscono la verità e cercano modi per sostenere Taylor mentre la famiglia si confronta con paure e incertezze.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.