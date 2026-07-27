Beautiful, le anticipazioni del 27 luglio 2026: Liam ci riprova con Hope, ma lei ha un dubbio

IPA Hope e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Liam ci riprova con Hope, ma lei ha un dubbio. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 luglio 2026

In un momento di grande fragilità emotiva, i legami del passato tornano a riaffiorare tra le famiglie Forrester, Logan e Spencer. Liam, tormentato dai rimpianti e dai ricordi della vita costruita con Hope, si chiede se abbiano rinunciato troppo presto al loro amore. Ripensando al dolore affrontato insieme, dalla perdita della loro bambina poi ritrovata, alle continue interferenze sentimentali. Liam apre il suo cuore a Hope e le propone di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Hope, sorpresa e combattuta, riconosce l’importanza del loro legame ma teme di rivivere le stesse sofferenze del passato. Nel frattempo, Steffy è profondamente preoccupata per la madre Taylor anche se ignora che la ragione del suo stato depressivo è che le è stata appena diagnosticata la “sindrome del cuore spezzato”, una rara condizione cardiaca legata allo stress emotivo. Rimane convinta che Taylor abbia bisogno di affetto.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 26 luglio all’1 agosto.