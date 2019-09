Chi è Francesco Motta, il cantante marito di Carolina Crescentini

editato in: da

Si chiama Francesco Motta il neomarito di Carolina Crescentini. L’attrice ha finalmente trovato l’amore e il suo cuore oggi è tutto per il cantante. I due avevano iniziato a frequentarsi un paio di anni fa quando sui giornali di gossip erano apparse alcune foto che li ritraevano abbracciati per le vie di Roma, fra tenerezze e sguardi languidi.

In seguito se ne erano perse le tracce, ma in occasione di Capodanno erano stati proprio il cantante e l’attrice a confermare la laison. Carolina Crescentini infatti aveva postato sui social una foto che la ritraeva in compagnia di Francesco Motta. Lo stesso aveva fatto l’artista commentando: “Sarà un anno stupendo”.

E così è stato, visto che la relazione fra i due procede a gonfie vele, dopo che Carolina Crescentini ha deciso di ufficializzare la storia d’amore con un red carpet. I due hanno partecipato insieme alla prima di A casa tutti bene. Sul tappeto rosso, davanti ai flash dei fotografi, la coppia è apparsa felice e affiatata, tenendosi per mano e scambiandosi un tenero bacio.

Da quel momento l’attrice romana e il cantautore sono diventati inseparabili e sono arrivati al grande passo sposandosi, in gran segreto, con rito civile in un resort nella campagna toscana.

Ma chi è il cantante che ha conquistato il cuore di Carolina Crescentini? Classe 1986, Francesco Motta è originario di Pisa, ma la sua famiglia è livornese. La sua carriera è iniziata grazie al gruppo Criminal Jokers, nel 2016 però ha deciso di diventare solista. Il suo primo album, intitolato La fine dei vent’anni è considerato uno dei migliori di quell’anno ed si è aggiudicato la Targa Tenco nella categoria Opera prima.

Cantante, polistrumentista, paroliere e batterista: Francesco Motta è un artista a tutto tondo. Nelle sue canzoni parla d’amore, ma anche di politica. “Per me parlare d’amore vuol dire mettersi nella condizione di dire quello che pensi – ha raccontato -. Il fatto che Mio padre era un comunista sia una canzone d’amore verso i miei genitori gli conferisce una valenza politica forte: è il mio elogio alla mia famiglia, non alla famiglia in generale, ma a mio padre, a mia madre e a mia sorella”.

Vive nella Capitale, dove scrive e compone i suoi brani. “Roma è una città vera, che ti parla in faccia – ha svelato -. Roma non ha pietà in nessuna maniera e io la vivo da innamorato”.