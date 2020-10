Carolina Crescentini incanta Venezia e su Instagram fa una dedica al marito

A Venezia l'amore trionfa: Carolina Crescentini e suo marito, Francesco Motta, sono approdati in Laguna in occasione della 77esima Mostra del Cinema, mostrandosi ai fotografi più complici e innamorati che mai. In questi giorni, d'altronde, la coppia celebra un importante anniversario. Un anno fa, l'attrice e il cantante convolavano a nozze in gran segreto, e oggi ricordano quel momento bellissimo con un romantico post su Instagram.