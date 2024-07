Carolina di Monaco osa col giallo trasparente e sostituisce Charlotte Casiraghi con Andrea

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Carolina di Monaco ha presenziato al torneo equestre LGCT Jumping of Monaco Pro-Am Cup, ma quest’anno si è fatta accompagnare da Andrea, invece che da Charlotte Casiraghi. Un cambio che ha scatenato i rumors sul rapporto tra mamma e figlia, messi in secondo piano solo dal look superlativo della Principessa che ha osato indossare una camicia gialla trasparente e maxi pantaloni.

Carolina di Monaco sostituisce Charlotte Casiraghi al concorso ippico

Lo scorso anno Carolina di Monaco era stata accompagnata al concorso ippico da sua figlia Charlotte Casiraghi e dal nipotino Raphael, in una delle sue rare uscite pubbliche. Mamma e figlia erano splendide ed elegantissime. Charlotte ama moltissimo i cavalli e lei stessa ha partecipato a diverse competizioni, dunque era quasi scontata la sua presenza accanto a Carolina.

Ma all’inaugurazione di questa edizione la Principessa ha portato con sé suo figlio Andrea Casiraghi. L’assenza di Charlotte ha subito scatenato i rumors sul rapporto tra mamma e figlia che pare sia piuttosto teso dopo il divorzio della Casiraghi da Dimitri Rassam. Carolina non ha preso bene la separazione, anche perché è amica della mamma del suo ex genero, Carole Bouquet.

In più, pare sia stata proprio Charlotte a far finire il matrimonio lo scorso gennaio. La Casiraghi infatti si sentiva trascurata da Dimitri, tutto assorbito dal suo lavoro di produttore cinematografico. In più, lui voleva vivere tra Parigi e Los Angeles, mentre lei non voleva lasciare Monaco. Da qui la decisione di lasciarlo. Anche se, i soliti ben informati sostengono che Charlotte si fosse innamorata di un altro, prima ancora del divorzio, ossia dello scrittore Nicolas Mathieu. E qui veniamo al secondo elemento di attrito con sua madre Carolina.

Fonte: IPA

La Principessa non approva la relazione della figlia con lo scrittore, giudicato troppo diverso e di idee troppo di sinistra per il loro ambiente. Questo avrebbe scatenato i contrasti tra Carolina e Charlotte, come anche si è visto durante la Semaine PhiloMonaco, il Festival di Filosofia organizzato dalla Casiraghi nel Principato.

Charlotte Casiraghi, nuovo look Chanel

D’altro canto, l’assenza di Charlotte all’evento ippico può essere semplicemente dovuto ai suoi molteplici impegni professionali.

Infatti, sta occupando della edizione estiva dei Rendez-vous littéraires a rue Cambon, organizzati con Chanel, dove ha letteralmente incantato con un look strepitoso. Capelli raccolti in uno chignon morbido e spettinato, blusa nera con cappuccio, chiusura a zip e taschini laterali bordati d’oro, ovviamente di Chanel: strepitosa.

Carolina di Monaco, trasparenze e gioielli Chanel

Ma anche sua mamma Carolina di Monaco non è da meno. Infatti all’LGCT Jumping of Monaco si è presentata con una camicia in seta gialla, molto estiva, e leggermente trasparente che indossa con grande classe utilizzando un reggiseno color carne che crea un elegante effetto vedo non vedo e con le maniche arrotolate. Carolina l’ha abbinata a dei pantaloni palazzo, dal volume molto ampio, a righe sottili.

Fonte: IPA

Il tutto impreziosito dalle collane con perle e pietre di Chanel, orecchini a conchiglia con pietre gialle e un bracciale rigido in oro. Di Chanel sono anche le scarpe, le iconiche décolleté bicolore.

Fonte: IPA

La Principessa ancora una volta ha dato prova della sua estrema raffinatezza nel presentare un look non banale ma mai eccentrico o fuori dalle righe, capace di darle luminosità al viso, incorniciato dal caschetto grigio.