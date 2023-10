In uscita il 27 ottobre "La musica è finita", il nuovo album di Motta in cui racconta un nuovo inizio

Non lo sentivamo da un po’. L’ultimo disco di Motta, pseudonimo di Francesco Motta, risale al 2021. Semplice, il suo terzo album in studio, lo aveva fatto entrare di diritto tra i 20 album dell’anno della classifica di Rolling Stone Italia. Ora il cantante toscano ha deciso di tornare a cantare con un nuovo album che ha tutta l’idea di essere un punto di rinascita.

“La musica è finita”, il nuovo album di Motta

La musica è finita, uscito il 27 ottobre 2023, è il quarto album in studio di Motta. Il cantante, partito da solista nel 2016 con La fine dei vent’anni e vincitore di due Targhe Tenco, è tornato a far sognare i fan con 10 tracce potenti, che si concentrano sulla musica per sancire un nuovo inizio. Un progetto che respira un’aria di rinnovamento a partire dalla collaborazione con tanti nuovi musicisti. A un’intervista per Rolling Stone, il cantautore ha raccontato: “La line-up è cambiata e provare con la nuova formazione mi sta piacendo tantissimo, è stimolante. Per dirne una, con l’arrivo di Whitemary (synth, elettronica) e Davide (Savarese, batteria), io e Giorgio (Maria Condemi, chitarre) abbiamo sentito l’esigenza di riascoltare La fine dei vent’anni, il disco, e lì ci siamo resi conto di varie cose. Perché? Insomma, sarà banale, ma conta molto darsi nuovi input, ti consente di abbracciare uno sguardo diverso. Un po’ come quando torni da un viaggio e ciò che ritrovi viene filtrato attraverso le nuove esperienze che hai vissuto.”

Un progetto fatto di primi esperimenti e di voglia di creare in modo coraggioso, concentrandosi sulla musica, che diventa uno strumento per smettere di sentirsi soli. “Spero di continuare a fare solo dischi necessari. Nonostante questo, in La musica è finita penso che ci sia una ritrovata voglia di spiegarsi e anche di essere chiari, a costo di essere scomodi e di parlare di cose che fanno paura.” All’interno dell’album, Motta ha deciso di inserire dei pezzi collaborativi con artisti vicini alla sua poetica. Quattro featuring inediti potenti: Titoli di coda con Willie Peyote, Alice con Giovanni Truppi, Scusa con Jeremiah Fraites e Maledetta voglia di felicità con Ginevra.

Ecco tutte le dieci tracce dell’album:

Anime perse

Per non pensarci più

Titoli di coda (feat Willie Peyote)

Alice (feat Giovanni Truppi)

Intervallo

La musica è finita

Scusa (feat Jeremiah Fraites)

Maledetta voglia di felicità (feat Ginevra)

Se non avessi avuto te

Quello che ancora non c’è

Le date del Tour di Motta insieme ad Emergency

E proprio a partire dal 27 ottobre 2023, Motta aprirà il suo nuovo tour partendo dal The Cage di Livorno, sua città natale. Una serie di date che porteranno Motta a far cantate i fan con degli ospiti molto particolati. Il cantautore compagno di Carolina Crescentini ha infatti deciso che al suo fianco porterà i volontari di Emergency, figure importantissime che ogni giorno si impegnano a informare e sensibilizzare sul tema di una cultura di pace. “Sono felicissimo che gli amici di Emergency saranno presenti in tutte le date del tour. Questo perché sarò sempre dalla parte di chi sostiene la diffusione di una cultura di pace. Come ha detto Gino Strada: ‘Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra’.”

Ecco le date del tour: