Beautiful, le anticipazioni del 18 luglio 2026: Katie incoraggia il figlio Will, ma lui fa resistenza

Ufficio stampa Mediaset Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 18 luglio 2026

La puntata trasmessa sabato 18 luglio 2026 è la seconda parte dell’episodio 9372 (Ep102). Al centro della trama c’è la delicata condizione di Taylor: dopo aver rivelato a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca progressiva, lei accetta, seppur con riserve, di sottoporsi a nuovi accertamenti e di consultare la cardiologa Grace Buckingham. Ridge rifiuta di arrendersi e insiste perché vengano tentate tutte le possibilità diagnostiche e terapeutiche.

Nel frattempo emergono spunti sul piano familiare: Steffy parla con Brooke dell’importanza di avere Taylor vicina e del nuovo clima di pace che sembra instaurarsi, entrambe riconoscono il loro legame con Ridge e il desiderio comune di vederla felice. Infine Katie incoraggia il figlio Will a candidarsi per uno stage alla Forrester Creations, introducendo un possibile sviluppo professionale per il giovane.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.