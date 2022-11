Francesco “Pecco” Bagnaia, chi è la fidanzata Domizia Castagnini

Fonte: Instagram Francesco Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

“Pecco” Bagnaia è campione del mondo a bordo della sua Ducati. Un italiano in sella a una moto nostrana, 50 anni dopo Giacomo Agostini. Un trionfo che ha del cinematografico, per com’è avvenuto. C’è tanto però da scoprire di questo talentuoso pilota, a partire dal suo amore per la fidanzata Domizia Castagnini.

Chi è Domizia Castagnini

Parlare di Domizia Castagnini unicamente come della fidanzata di “Pecco” Bagnaia sarebbe riduttivo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei. Sono una coppia da sei anni e dal 2019 convivono nella loro casa di Pesaro. La serenità e gioia del loro amore sono una delle armi segrete di Francesco, campione del mondo già in Moto2 e oggi in MotoGP.

Domizia Castagnini ha 29 anni e la sua vita si svolge ben al di fuori del mondo delle piste. È originaria di Chivasso, in provincia di Torino, impegnata come fashion buyer da molto tempo. Con quest’espressione si fa riferimento a quella figura che si occupa dell’acquisto di capi delle differenti case di moda, per poi portarli in negozio.

Lei e “Pecco” si conoscono fin da bambini. Entrambi cresciuti nella stessa città, hanno condiviso luoghi ed esperienze. La scintilla ci ha però messo un po’ a scattare. Si sono ritrovati in una fase più matura della loro vita, per poi decidere di non lasciarsi più. Vivono insieme, come detto, ma in casa non sono soli. A far loro compagnia c’è il cane Turbo.

Hanno vissuto anche fase complesse nell’arco del loro rapporto. Sono stati separati quando lei si è trasferita a Milano per completare gli studi. Nel 2020, poi, si sono ritrovati a vivere insieme il lockdown a Pesaro, dopo pochi mesi dall’inizio della convivenza. Un’esperienza che li ha portati a stare a contatto 24 ore su 24. Da tutto ciò ne sono però usciti rafforzati.

Moto GP, “Pecco” Bagnaia campione del mondo

“Durante i primi due anni in MotoGP era difficile trovare un modo per distrarlo o tirarlo su di morale. Era questo il mio ruolo più importante. Il nostro rapporto non è mai cambiato particolarmente. Quando però il tuo compagno si realizza professionalmente, è una felicità per la coppia. Ho sempre avuto grande stima per lui. Vederlo felice mentre realizza i suoi sogni è una soddisfazione anche per me”.

Molti parlano di “Pecco” Bagnaia come del successore di Valentino Rossi, con il quale il pilota ha un ottimo rapporto. Basti pensare al fatto che, insieme con Domizia Castagnini, sia stato invitato al battesimo della piccola Giulietta, figlia che il “Dottore” ha avuto con Francesca Sofia Novello.

Domenica 6 novembre 2022 “Pecco” Bagnaia ha fatto qualcosa di storico. È il primo italiano ad aver vinto la MotoGP in sella a una moto Ducati. Tutto si è deciso nell’ultimo Gran Premio, come in un film. A Valencia il campione ha tagliato il traguardo come nono, mentre il rivale Fabio Quartararo è arrivato quarto. A vincere è stato Alex Rins, ma la vera festa è stata tutta per il talento italiano.

“Bellissimo. È stata la gara più dura della mia vita. Avevo l’ambizione di arrivare tra i primi cinque, ma la cosa più importante era vincere il campionato e sono davvero felice”.