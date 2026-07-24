Kate Middleton e William nell'imbarazzo per quello che accade nelle residenze reali, tra battute inopportune, ratti e affitti non pagati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William devono sostenere Re Carlo anche sul fronte molto concreto delle residenze reali che sono fonte continua di imbarazzi. Nelle ultime settimane ad essere presi di mira sono stati Kensington Palace e Sandringham. Gli scandali continuano, proprio mentre la Famiglia Reale si appresta ad andare in vacanza.

Kate Middleton, situazioni incresciose nelle residenze reali

Le residenze reali sono indubbiamente fonte di reddito ma anche di situazioni incresciose. Re Carlo ha dovuto combattere negli ultimi tempi con le accuse di affitti irrisori che i membri della Famiglia Reale pagano al Sovrano, sebbene abitino in case di lusso.

Il caso emblematico è il Royal Lodge occupato per 20 anni dall’ex Principe Andrea, che, non solo vi abitava praticamente gratis ma non si è occupato nemmeno dei lavori di ristrutturazione. Per non parlare delle spese per rimettere a nuovo Frogmore Cottage, la casa assegnata a Meghan e Harry, che di fatto non hanno mai abitato.

Ma questi scandali più recentemente hanno coinvolto anche Kate Middleton e William. Per andare ad abitare a Forest Lodge, hanno chiuso parte del parco pubblico di Windsor per ragioni di sicurezza. E per lo stesso motivo è stata cambiata la viabilità, causando non pochi disagi agli abitanti della zona.

Ma non è tutto. Lo scorso giugno è emerso che nel 2023 sono stati rimossi dal loro incarico cinque agenti di sicurezza di stanza a Kensington Palace, la residenza londinese ufficiale dei Principi del Galles dove hanno un ufficio e un appartamento. Le guardie sono state accusate da una dipendente di commenti misogini e di aver pronunciato frasi inappropriate che facevano riferimento a Hitler.

Gli agenti sono stati sospesi e dopo un’accurata indagine riammessi al servizio, ma sono stati obbligati a un percorso riabilitativo. “Il comportamento segnalato non è all’altezza degli elevati standard che ci si aspetta dagli agenti, in particolare da quelli che svolgono ruoli di protezione in prima linea”, aveva dichiarato un portavoce della polizia metropolitana, responsabile dell’assunzione e collocazione degli agenti.

Kate Middleton e i problemi di Re Carlo con i topi

A luglio un’altra residenza reale ha creato imbarazzo alla Famiglia Reale. Si tratta di Sandringham, la residenza privata di Re Carlo nel Norfolk, dove William e Kate trascorrono il Natale coi figli. E spesso si trovano lì con il Sovrano poiché è vicina alla loro proprietà di campagna, Anmer Hall.

Sandringham è stata invasa dai topi. Una vera e propria infestazione di ratti che sta creando non pochi problemi visto che la residenza sta ospitando il Sandringham Flower Show. Nella proprietà vivono 500 persone che pagano l’affitto al Re e si trovano a combattere contro i roditori.

Pare che il problema vada avanti da anni e che sia stato causato dall’assenza di gatti nella zona. Fu Elisabetta II a vietarne la presenza.