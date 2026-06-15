Amal Clooney cambia look, il nuovo taglio dalle vibes Anni ’70 è già tendenza

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Amal Clooney

Amal Clooney ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli durante un evento della Cartier Women’s Initiative a Bangkok. L’avvocata per i diritti umani ha scelto un taglio elegante e luminoso, caratterizzato da linee definite e da un’ispirazione agli anni ’70, che sta già attirando l’attenzione degli appassionati di beauty e tendenze.

Il nome scelto dal suo hairstylist di fiducia, Dimitris Giannetos, è tutto un programma: “bell-bottom haircut”. Un riferimento ai pantaloni a zampa, simbolo di un decennio tornato ciclicamente a far battere il cuore della moda. Solo che, questa volta, la silhouette non scende lungo le gambe ma incornicia il viso e si apre sulle punte, con un volume morbido e controllato.

Il bell-bottom haircut di Amal Clooney fa tendenza

Addio alle solite onde da red carpet perfette e senza tempo. Amal Clooney ha scelto una linea più definita, con la parte superiore dei capelli liscia e ordinata e le lunghezze finali lavorate in modo da creare un effetto ampio, arrotondato, quasi architettonico. Il risultato? Un look rétro, sì, ma senza effetto nostalgia.

La chiave del successo sta proprio nell’equilibrio. Il taglio richiama la libertà degli anni Settanta, ma evita l’effetto shag troppo spettinato o dichiaratamente vintage. È più pulito, più glossy, perfetto per la moglie di George Clooney: sofisticato senza sembrare rigido, femminile senza diventare prevedibile. E la riga laterale, altro dettaglio dal sapore rétro, aggiunge quel tocco da diva old school che sui social (e sui red carpet) funziona sempre.

A spiegare l’idea è stato lo stesso Giannetos su Instagram: “Volevo completare il look dei suoi capelli con qualcosa di senza tempo, chic ma allo stesso tempo audace. Dal momento che il suo abito era geometrico, volevo che anche i capelli avessero un’allure anni ’70”.

Il suo “bell-bottom haircut” piace perché ha tutto quello che serve a un trend capelli del momento: è riconoscibile, fotografabile e abbastanza versatile da essere reinterpretato. E soprattutto: replicabile anche da noi comuni mortali. Non impone un cambio drastico, ma dà personalità anche a una piega apparentemente classica. In pratica: il compromesso perfetto per chi vuole qualcosa di nuovo senza pentirsene davanti allo specchio il mattino dopo.

Il look lilla Prada è chic

Il nuovo taglio di Amal Clooney non è arrivato da solo. A Bangkok, l’avvocata ha indossato un abito Prada lilla, dalla struttura geometrica e dal taglio elegante, abbinato a gioielli Cartier.

Proprio l’abito avrebbe ispirato l’hairstyle: linee nette, morbidezza delle forme e del tessuto e un finale voluminoso che riprendeva, in chiave beauty, la costruzione dell’outfit. Anche il make-up è rimasto volutamente discreto, con guance e labbra leggere e uno sguardo definito senza rubare la scena ai capelli, che rimangono il centro di tutto il look.

Il colore, invece, resta fedele alle sfumature luminose che Amal Clooney porta già da qualche tempo: riflessi caldi e sofisticati, pensati per illuminare il castano senza stravolgerlo. Una scelta coerente con il suo stile, che raramente punta sul colpo di teatro e preferisce trasformazioni mai eccessive, ma molto efficaci.