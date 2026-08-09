William non è ancora pronto a diventare Re, e così Carlo rinuncia all’idea di abdicare ante tempore in favore del figlio

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IPA Re Carlo e il Principe William

Sua madre è stata una delle Regine più longeve nella storia del regno britannico. Re Carlo è il più anziano della storia. Il primogenito di Elisabetta è salito al trono a 73 anni già compiuti e, fin dall’incoronazione, nessuno si aspettava che vi sarebbe rimasto troppo a lungo. Carlo ha la sua età e, come se non bastasse, è malato. E poi c’è la storia del fratello Andrea, il cui scandalo ha gettato una profonda ombra sull’intera famiglia reale, abbattendone visibilmente il consenso.

La soluzione perfetta sembrava essere l’abdicazione. Lasciare il posto, e la Corona, al figlio William. Ormai adulto, ben avvezzo agli impegni di palazzo e forte di una moglie benvoluta come nessuna tra le Principesse d’Europa. Fonti vicine al Re, però, svelano che il piano di abdicare sia stato definitivamente accantonato da Carlo e che la “colpa” sarebbe di William in persona.

Carlo resterà Re “il più a lungo possibile”

Re Carlo è in cura per un cancro, ha bisogno di riposo e di sottoporsi a frequenti terapie. A oltre 70 anni, quel che gli servirebbe è una vita tranquilla, magari in campagna, al fianco dell’amata Regina Camilla. E invece il destino lo ha condotto fino al trono d’Inghilterra: Carlo è Re e deve adempiere i doveri che spettano al ruolo. Dalla scoperta della malattia, è già pronto un piano di abdicazione, che tuttavia il Re sembra aver recentemente accontonato. Per quanto possa essere pesante, l’erede di Elisabetta ha deciso che continuerà a indossare la Corona “il più a lungo possibile”.

Se Carlo non ha intenzione di lasciare il trono è perché non si fida di chi dovrebbe sostituirlo. Fonti interne al Palazzo svelano che il Re teme che William, primogenito e primo in linea di successione, “sia troppo irascibile e impulsivo per guidare la Corona e che debba ancora maturare molto nei prossimi anni”. William, dal canto suo, si sente “sminuito” e, pare sia anche parecchio “irritato”.

A pesare è la mancata pace con Harry

È stata una situazione in particolare ad aver mostrato al padre il lato più focoso del figlio maggiore. È stato di fronte ai tentativi di Carlo di riconciliarsi con il figliol prodigo Harry ad aver reso William così arrabbiato. Harry si è riunito a Carlo e Camilla, accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli, il mese scorso; mentre William restava in disparte, niente affatto dell’umore per sentimenti di pace e amore fraterno.

Per Carlo, rivela chi gli sta vicino, “è una situazione frustante ed esasperante” ma il Re ha chiarito perfettamente la sua posizione: “né i capricci né le lamentele di William potranno cambiare le cose”. E, a questo punto, non cambieranno neppure, almeno per il futuro più prossimo, il suo ruolo all’interno della monarchia.

Sono ormai due anni che William e Harry non si trovano più neppure nella stessa stanza. L’ultimo incontro risale all’agosto del 2024, in occasione dei funerali dello zio Lord Robert Fellowes. All’epoca si sedettero lontani e non si scambiarono una parola.