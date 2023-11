Tra quanto tempo il principe William diventerà Re? L'abdicazione di Carlo potrebbe non essere poi così distante come il sovrano crede

Fonte: IPA Re Carlo e suo figlio William

Quale sarà il futuro, prossimo, dei Reali britannici? I giorni di Re Carlo sul trono del Regno Unito potrebbero non essere poi così tanti, come lo stesso pare credere. Con ciò non si vuol fare alcun riferimento alle condizioni di salute del sovrano. Il discorso è puramente relativo a quello che è il livello di apprezzamento della monarchia da parte dei sudditi.

Il pubblico non ha di certo fatto mistero di quanto, in media, poco venga apprezzato Re Carlo. Dalle strade agli stadi, nella prima fase dopo i funerali della compianta Regina Elisabetta II, ci sono state svariate manifestazioni di protesta.

L’abdicazione di Re Carlo

Ospite de La Vita in Diretta, Antonio Caprarica ha fatto la sua personale previsione su Re Carlo. Chiacchierando in studio con Alberto Matano, si è detto certo che il sovrano abdicherà la propria posizione in favore di suo figlio.

Ovviamente si parla di William, che avrà al suo fianco Kate Middleton come regina consorte: “La verità è che le rughe non si addicono ai sovrani. La monarchia è fatta del materiale delle favole. Avete mai visto i principi azzurri di 75 anni? Il suo problema è l’età, così come il non saper gestire la famiglia. La Regina Elisabetta era un caso a parte. Il suo materiale genetico era eccezionale e, salita al trono a 25 anni, ha visto il Paese invecchiare con lei”.

Dipingendo questo quadro, l’esperto di Reali britannici si è poi detto quasi certo che Re Carlo abdicherà il trono e la corona tra non molto. Stando alle parole del sovrano, è pronto a restare al suo posto fino a quando Dio vorrà: “Credo invece che resterà sul trono fino a quando capiranno che più tempo passa, meno la monarchia rimane popolare. A quel punto ci sarà il passaggio al figlio”.

Il compleanno di Re Carlo

Come spiegato da Antonio Caprarica, uno dei seri problemi di Re Carlo nel rapporto con il pubblico, è la gestione della sua stessa famiglia. Un esempio su tutti è dato dal suo imminente compleanno.

Il prossimo 14 novembre compirà 75 anni e, naturalmente, terrà una grande festa per celebrare il traguardo. Nessun dubbio sulla presenza della sua famiglia, stretta e allargata, ma anche una certezza: Harry e Meghan non saranno nel Regno Unito.

Famiglia e amici stretti si riuniranno intorno a re Carlo. I Sussex però hanno spiegato di non aver ricevuto alcun invito. Una versione dei fatti che Buckingham Palace si è affrettata a smentire. Ad oggi, però, anche con William non sembra che le cose vadano al meglio. La vera alleata di Carlo, per il momento, sembra essere la sorella Anna.

Si ha la netta sensazione, dunque, che anche questo grande evento possa essere un elemento cardine nel processo di smembramento dell’immagine di Re Carlo. Altro colpo in arrivo, poi, è quello rappresentato dall’ultima stagione di The Crown. Le due parti affronteranno temi delicatissimi, come la nuova vita di Lady Diana, la sua morte e la crescita dei figli della coppia, con il nuovo matrimonio di Carlo sullo sfondo. Di certo una ricostruzione, in parte romanzata come al solito, che non farà favori al sovrano.