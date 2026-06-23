Re Carlo, William lo sostituisce e resta incantato da Emma Watson

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William ed Emma Watson

Uno degli insegnamenti più preziosi che Re Carlo ha dato a William, e anche a Harry, è l’attenzione per il pianeta. Il Principe del Galles è promotore di importanti iniziative per la salvaguardia dell’ambiente, portando avanti il lavoro iniziato dal padre. E proprio grazie a questo ruolo ha avuto un incontro magico con Emma Watson, Hermione di Harry Potter.

Re Carlo, William lo sostituisce

Mentre Re Carlo prosegue negli sforzi per preservare la natura, spaziando dalle colture biologiche dei suoi possedimenti alle grandi iniziative internazionali, anche William si dà da fare in tal senso. Basti pensare che ha istituito il prestigioso Earthshot Prize.

Per questo motivo, abbiamo ritrovato il Principe del Galles, senza sua moglie Kate Middleton, impegnato nel forum United for Wildlife della Royal Foundation, nell’ambito della London Climate Action Week. Ed è qui che si realizzato l’incontro magico.

William, l’incontro fatato

Al convegno infatti era presente anche Emma Watson. Lei e l’attore Benedict Cumberbatch erano impegnati in un dibattito insieme al Principe William “sul mondo naturale e sulla nostra comune responsabilità di proteggerlo”, come riportato dagli organizzatori.

Emma Watson, molto attenta ai temi ecologici, ha tenuto un discorso: “Raccontare storie è davvero potente, e la storia che un marchio racconta, la trasparenza che dimostra e il modo in cui affronta questi temi, contano davvero. È importante per i giovani“.

L’attrice è una delle prime sostenitrici del premio Earthshot, istituito da William. E nel 2021 ha presentato la serata inaugurale.

Emma ha raccontato anche un divertente episodio dei tempi in cui stava girando la saga di Harry Potter, quando pensò che un gruppo di fotografi stesse cercando di scattarle una foto, mentre in realtà stavano cercando di immortalare la natura. “Ho visto dal mio salotto tutti questi uomini fuori con teleobiettivi molto lunghi”.

E ha proseguito: “Si è scoperto che gli uomini con i teleobiettivi in ​​realtà non erano lì per me. Erano lì per un uccello molto raro, il nibbio reale. E in pratica stavano cercando di entrare nel mio giardino sul retro perché pensavano che uno di questi nibbi reali si trovasse lì”. Il racconto ha fatto sorridere il pubblico e anche William che era ammaliato dall’attrice.

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William, Emma Watson incantevole

Difficile resistere al fascino di Emma Watson. Al forum era semplicemente incantevole con un top nero molto scollato e una gonna vaporosa bianca, da ballerina. Mentre un ciondolo a forma di cuore esaltava il décolleté. A impreziosire ulteriormente il suo look un bracciale di perle e l’anello con diamante. Il make up delicato era sui toni del rosa e il lunghi capelli ondulati le ricadevano sulle spalle.

Difficile resistere al suo fascino, anche per William che si è intrattenuto con lei a parlare in modo appassionato degli argomenti che li accomunano.