Kate Middleton, l’incontro segreto a Windsor: perché l’ha tenuto nascosto

Kate Middleton ha avuto un incontro segreto al Castello di Windsor: non ci sono foto né si sa di cosa abbia parlato. Ma dietro c'è una strategia precisa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha avuto un incontro a porte chiuse al Castello di Windsor. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta prima, né ci sono foto che hanno immortalato il momento del colloquio, eppure faceva parte degli impegni di lavoro della Principessa del Galles. In molti si sono chiesti il perché di tale discrezione, considerata esagerata.

Kate Middleton, l’incontro tenuto nascosto a Windsor

Dopo la sua magnifica apparizione al Royal Ascot con l’abito giallo di Roksanda, Kate Middleton non è più tornata in pubblico. Anche se ha continuato a lavorare dietro le quinte.

In particolare, ha fatto scalpore l’incontro che ha avuto al Castello di Windsor martedì 23 giugno con un personaggio molto celebre, soprattutto perché è passato sotto silenzio fino a fatto avvenuto.

Kate ha avuto un colloquio segreto con Melinda French Gates, ex moglie di Bill Gates e Pivotal Ventures, un’organizzazione filantropica che si concentra sull’emancipazione femminile e sulla promozione della parità di genere.

La Court Circular, dove sono elencati gli impegni dei membri della Famiglia Reale, ha riportato quest’incontro dopo che è avvenuto. C’era solo una riga, sotto all’annuncio della partecipazione del Principe William alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize durante la London Climate Action Week, dove si è intrattenuto con Emma Watson.

Il Palazzo non poteva tacere del tutto su quest’incontro, ma ha voluto farlo passare in secondo piano. Infatti, non ci sono foto né si conosce il contenuto del colloquio. Tuttavia, non è la prima volta che si incontrano in privato, dato che Kate ha ospitato Melinda anche l’anno scorso proprio a Windsor.

Kate Middleton, perché si è tenuto nascosto l’incontro con Melinda French Gates

La riservatezza sull’incontro tra Kate Middleton e l’ex signora Gates non nasconde nessun significato arcano né dipende dalla delicatezza degli argomenti trattati. Nemmeno si tratta di ragioni di sicurezza. Piuttosto dipende da una scelta precisa della Principessa del Galles che ha scelto una metodologia di lavoro che punta sulla discrezione.

Kate si mostra in pubblico solo quando è necessario, per i grandi eventi di Corte e per gli appuntamenti istituzionali. Ma quando si tratta di portare avanti i progetti delle sue fondazioni, preferisce adottare un profilo basso e privato.

Questo approccio le ha permesso di ritagliarsi all’interno della Corona un ruolo unico e personale, diverso da qualunque altro membro della Famiglia Reale. Non solo, il metodo di lavoro riservato permette a Kate di concentrarsi maggiormente e in modo concreto sui progetti filantropici, piuttosto che sfruttarlo per pubblicizzare la sua immagine, effetto che vuole assolutamente evitare.

Kate ha deciso di mantenere questa linea soprattutto dopo il cancro. Tanto che appena rientrata al lavoro dopo le cure, il Palazzo aveva annunciato che non avrebbe più rilasciato comunicazione sui look della Principessa, salvo poi ripensarci. Infatti, l’immagine di Kate è importante anche per sostenere le sue attività.