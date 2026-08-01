Vacanze rovinate per William e Kate Middleton dopo l'indiscrezione sul viaggio segreto di Harry e Meghan Markle su un'isola scozzese

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

L’estate di Kate Middleton e William si sta rivelando piena di insidie. Dopo Wimbledon la Principessa e il Principe del Galles sono andati in vacanza coi figli verso una destinazione sconosciuta. Ma nel frattempo Harry e Meghan Markle hanno provveduto a creare non pochi disagi che comprendono anche l’indiscrezione di un viaggio segreto su un’isola privata della Scozia, non molto lontana dal Castello di Balmoral.

Kate Middleton, le vacanze interrotte

Kate Middleton e William vorrebbero godersi alcune settimane di riposo, allontanando pressioni e stress. Hanno avuto un’estate ricca di impegni fino a metà luglio e a settembre li aspetta l’importante appuntamento con la nuova scuola di George.

Will e Kate sono stati bravi a far sparire le loro tracce. Infatti, fino ad ora non è trapelato alcun dettaglio su dove stiano trascorrendo le loro vacanze. Malgrado la tutela della loro privacy, questi giorni di relax prima di raggiungere Re Carlo a Balmoral sono state interrotte a causa di Harry e Meghan Markle.

Già all’inizio di luglio hanno dovuto affrontare l’arrivo nel Regno Unito dei Sussex. William non ha voluto incontrare il fratello ma ha subito il contraccolpo della sua presenza in Gran Bretagna.

Poi quando finalmente se ne sono tornati in California, Meghan ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto delle loro vacanze europee, suscitando grande clamore.

A quel punto William e Kate hanno reagito, pubblicando a loro volta una galleria fotografica degli ultimi impegni, compresi anche degli scatti di famiglia durante una vacanza in Cornovaglia. Una sorta di risposta ai Sussex per distogliere l’attenzione da loro. Ma la mossa non è bastata per riportare loro la giusta tranquillità.

Kate Middleton, il viaggio segreto di Harry e Meghan Markle in Scozia inquieta

Infatti, qualche giorno dopo questo intreccio di post, è circolata l’indiscrezione di un soggiorno segreto di Harry e Meghan coi bambini su un’isola privata scozzese, non troppo lontano da Balmoral.

Come è noto, Re Carlo li ha invitati più volte a trascorrere qualche settimana al castello, ma i Sussex hanno sempre rifiutato adducendo problemi di sicurezza. Eppure non si sono fatti problemi ad accettare l’invito di un magnate a passare qualche giorno sulla sua isoletta.

L’isola in questione è Tanera Mor, comprata nel 2017 dal miliardario Ian Wace, per 1,7 milioni di sterline. Al momento dell’acquisto era abitata da 5 persone e si trovava in uno stato di generale degrado. Il magnate ha iniziato importanti lavori di recupero, piantando 100.000 alberi, restaurando una dozzina di proprietà e costruendo strade.

Pare che Harry avesse già visitato l’isola, essendo amico di Wace e molto interessato alle sue attività benefiche. Ma anche William intrattiene rapporti col miliardario e proprio per questo il viaggio dei Sussex sull’isola ha provocato ulteriori tensioni tra i fratelli.

Pare che il Principe del Galles non abbia gradito questa intromissione di Harry e Meghan, sebbene non abbia chiaramente rilasciato alcuna dichiarazione a proposito. Si ritiene che i Sussex siano arrivati sull’isola passando dal Northamptonshire, dove avevano soggiornato presso il Conte e la Contessa Spencer ad Althorp dove hanno visitato la tomba di Diana.