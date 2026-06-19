La Volta Buona, puntata speciale oggi 19 giugno: la scelta di Caterina Balivo

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IPA Caterina Balivo conduce La Volta Buona

L’estate si avvicina e con lei anche i cambiamenti di palinsesto che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi. Se alcuni programmi hanno già iniziato a salutare gli spettatori in vista della pausa estiva, altri continuano a presidiare il pomeriggio televisivo con i loro appuntamenti quotidiani.

È il caso di La Volta Buona, appuntamento fisso del pomeriggio di Rai 1 che oggi, venerdì 19 giugno, mantiene salda la sua posizione proponendo però una formula diversa dal solito.

Caterina Balivo ha infatti annunciato una puntata speciale del programma: niente consueto appuntamento in diretta dallo studio, ma uno speciale pensato per accompagnare il pubblico di Rai 1 in questo venerdì pomeriggio. Dietro questo cambio di programma, però, c’è una ragione precisa.

“La Volta Buona”, la puntata speciale del 19 giugno

Chi segue La Volta Buona probabilmente aveva già colto qualche indizio. Oggi, venerdì 19 giugno, il programma di Caterina Balivo va in onda in una versione speciale. Nel corso della puntata di giovedì 18 giugno, infatti, Caterina Balivo aveva anticipato che l’appuntamento del giorno successivo sarebbe stato diverso dal solito, spiegando al pubblico che si sarebbero rivisti in diretta soltanto a partire da lunedì.

Un annuncio che ha subito acceso la curiosità degli spettatori più affezionati al programma e che nelle ore successive ha trovato conferma anche sui canali social targati La Volta Buona. La puntata di oggi è infatti presentata come uno speciale e non come la consueta diretta che accompagna il pomeriggio di Rai 1.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla formula scelta. Potrebbe trattarsi di una raccolta dei momenti più belli di questa stagione attraverso le interviste che hanno fatto discutere, le storie più emozionanti e gli incontri che hanno contribuito a costruire l’identità del programma, oppure un appuntamento registrato ad hoc per l’occasione.

Del resto, in questi mesi La Volta Buona è diventata sempre più un punto di riferimento: uno spazio in cui attualità leggera, spettacolo e racconti personali si sono mescolati conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico anche grazie alla simpatia della sua padrona di casa.

“La Volta Buona”, il motivo della puntata speciale

Dietro la puntata speciale di oggi c’è una ragione ben precisa. A suggerirla è stato lo stesso profilo Instagram de La Volta Buona, che nell’annunciarla ha aggiunto: “Dietro le quinte stiamo preparando i fuochi d’artificio per l’ultima settimana di stagione“.

La scelta di sostituire la consueta diretta con uno speciale è legata proprio all’organizzazione degli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva. Del resto, Caterina Balivo e il suo team hanno continuato ad accompagnare il pubblico anche nella prima metà di giugno, mantenendo saldo il loro salotto anche nei giorni più caldi di questo primo mese vacanziero.

La prossima settimana sarà infatti quella di chiusura di stagione e tutto lascia pensare che la redazione stia lavorando a contenuti, ospiti e sorprese pensati per salutare il pubblico nel migliore dei modi. Da qui la decisione di prendersi una piccola pausa dalla diretta quotidiana e dedicare il pomeriggio di oggi a uno speciale.

Per i fan del programma, però, non c’è alcun motivo di preoccuparsi. La Volta Buona torna regolarmente in onda già da lunedì per affrontare l’ultima settimana di stagione insieme ai suoi spettatori più affezionati.

E dopo la pausa estiva, è ancora Caterina Balivo a presidiare il pomeriggio di Rai 1: la conduttrice e il programma sono già stati confermati anche per la prossima stagione televisiva, pronta a ripartire in autunno con nuove storie, nuovi ospiti e quel mix di leggerezza e intrattenimento che ha conquistato il pubblico in questi mesi.