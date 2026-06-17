Palinsesti autunnali Rai, Venier resta a Domenica In ma arriva Bianca Guaccero. Fialdini verso il prime time

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Ansa Mara Venier e Bianca Guaccero

Il countdown per la prossima stagione televisiva è ufficialmente iniziato e i corridoi di Viale Mazzini sono in pieno fermento. I palinsesti autunnali Rai si prevedono già ricchi di conferme rassicuranti, ma anche di clamorosi scossoni e staffette inaspettate rese necessarie dal cambio di casacca di alcuni nomi che sembravano intoccabili. Tra volti storici che blindano il proprio spazio, ritorni di fiamma e nuove scommesse pronte a conquistare la prima serata, la tv di Stato si rifà il look per intercettare i gusti di un pubblico sempre più esigente e che non è più disposto a rimanere deluso.

Mara Venier non molla: Domenica In è ancora sua (con una novità)

La notizia che tiene col fiato sospeso milioni di telespettatori trova finalmente una risposta: Mara Venier resta saldamente al timone di Domenica In. Nonostante i ripetuti annunci di un possibile addio o di un meritato riposo, la “zia d’Italia” non ne vuole sapere di lasciare la sua creatura. La domenica pomeriggio di Rai1 sarà ancora teatro di grandi interviste, commozione e intrattenimento nazionalpopolare.

Ma la vera sorpresa della domenica è che Mara Venier non sarà sola. Nel pomeriggio della Rete ammiraglia fa infatti il suo grande ritorno Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice pugliese, amatissima dal pubblico soprattutto dopo il rilancio degli ultimi anni, si appresta a sbarcare proprio a Domenica In con un ruolo ancora da stabilire. Per la Guaccero si tratta di un ritorno a casa in grande stile, un’occasione d’oro per consolidare il suo legame con i telespettatori dopo le ottime performance dei tempi recenti.

Francesca Fialdini spicca il volo verso il prime time

Grandi manovre anche sul fronte delle promozioni. Francesca Fialdini è ormai a un passo dal grande salto verso il prime time. Dopo le ottime performance e il gradimento di critica e pubblico ottenuti con Da noi… a ruota libera che torna a settembre come annunciato in chiusura di stagione, la conduttrice toscana è pronta a misurarsi con la prima serata di Rai1.

Per lei si parla di un ritorno a Ballando con le Stelle, non di certo nel ruolo di concorrente che ha ricoperto un anno fa, ma con un compito che non è ancora stato dichiarato. Ricordiamo che, quest’anno, la giuria dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli, impegnata nella conduzione de L’Isola dei Famosi su Canale5.

Fiction di Rai1: tra grandi novità e attesissimi ritorni

Il vero fiore all’occhiello dell’autunno sarà però il comparto della serialità televisiva. Grande attesa per le fiction di Rai1, pronte tornare in onda con storie avvincenti e grandi cast. Ci sarà ampio spazio per le novità assolute, a partire da titoli molto promettenti come Balene – Amiche per sempre, il dramma procedurale L’altro ispettore e l’intensa narrazione di Noi del Rione Sanità.

Le sorprese non finiscono qui, perché i telespettatori della rete ammiraglia potranno finalmente seguire i nuovi episodi di Don Matteo 15, un cult intramontabile che continua a macinare record d’ascolto. Sul fronte dei ritorni è caldamente attesa anche la seconda stagione di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie di successo che vede Alessandro Gassmann vestire nuovamente i panni del protagonista in una trama fitta di sfide legali e personali.

Terremoto nel daytime: Salvo Sottile prende il posto di Milo Infante a Ore 14

Se il fine settimana si tinge di rosa con Venier e Guaccero, il daytime feriale di Rai 2 si prepara a un vero e proprio terremoto giornalistico. La novità più dirompente riguarda la striscia pomeridiana dedicata alla cronaca. Salvo Sottile prenderà il posto di Milo Infante alla guida di Ore 14.

Una staffetta che cambia e di molto gli equilibri dell’informazione pomeridiana, portando lo stile asciutto, d’inchiesta e fortemente improntato sul giornalismo giudiziario tipico di Sottile in una fascia oraria delicatissimo per la Rete.

Milo Infante, dal canto suo, è già pronto per cominciare una nuova avventura per Mediaset. Il passaggio clamoroso è già stato ufficializzato ma si attende di capire quale sia la destinazione del giornalista, che si è detto entusiasta per questo nuovo corso intrapreso dalla sua carriera.