Mara Venier a Domenica In toglie ogni dubbio: “Io sono ancora qua”

Dopo un'altra primavera di addii minacciati e poi mai confermati, Mara Venier torna a Domenica In con la stessa promessa di sempre: io sono ancora qua

IPA Mara Venier

Il 27 settembre chiude uno dei tira e molla più lunghi degli ultimi anni: quel giorno Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In, e con lei si archiviano mesi di ipotesi su un possibile addio. Non è la prima volta che risponde ai dubbi più con i fatti che con le dichiarazioni, ed è forse anche per questo che il pubblico, quando lei minaccia di smettere, ormai fatica a crederci fino in fondo.

Una frase, più delle altre, torna a comparire nei momenti in cui il pubblico la dà quasi per uscente: “Io sono ancora qua”, dal brano Eh già di Vasco Rossi. L’ha usata nello spot che annunciava il suo grande ritorno nel 2018, l’ha ripetuta al debutto di una nuova stagione con i Pooh in studio nel 2023, e ancora dopo le polemiche del 2024. E anche quest’anno idem. Il succo, ogni volta, resta identico.

Il 22 marzo che riaccende i dubbi

Il dubbio più recente sulla conduzione di Zia Mara a Domenica In nasce da una battuta buttata lì quasi per caso. Il 22 marzo, durante un’intervista a Luca Argentero in studio per parlare del ritorno di Doc – Nelle tue mani, l’attore propone di rivedersi a ottobre. Mara Venier risponde secca: “Ma io non credo che ci sarò”. Poche parole, dette senza enfasi, che sono bastate a far ripartire mesi di indiscrezioni sul suo futuro a Domenica In, con il nome di Alberto Matano tra i più citati come possibile erede.

A maggio il tormentone torna anche in chiave ironica: in studio con Tommaso Cerno, alla domanda se la stagione sia davvero finita, Mara Venier risponde ridendo: “Noi non finiremo mai”. Ospite del podcast Non è la Tv, però, ammette anche il lato più serio della questione: la Rai le ha chiesto di restare, ma la decisione, dice, spetta a lei, “e soprattutto come”. La condizione che pone è una sola: il programma “va cambiato e rivisto”.

Da “non riesco a dire di no” ai palinsesti ufficiali

La risposta arriva nelle settimane successive. In un’intervista, Mara Venier si toglie ogni ambiguità: “Non riesco a dire di no”. Il 3 luglio, alla presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona, la conferma diventa ufficiale: Domenica In riparte il 27 settembre, e accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Cosa cambia da settembre

Le novità più fresche sono arrivate solo ieri. Il programma lancia per la prima volta un vero scouting: Mara Venier ha rivolto un appello a chi ha tra i 18 e i 35 anni e ha un talento da mostrare, che sia musica, comicità o intrattenimento. Accanto alle interviste, che restano il cuore dello show, debutta anche uno spazio dedicato alla convivialità, ispirato a Linea Verde: la tavola della domenica, con i suoi riti e le sue abitudini, entra nel racconto anche attraverso collegamenti dalle case degli italiani.

Tommaso Cerno guiderà un blocco dedicato all’attualità, Enzo Miccio si occuperà della parte più leggera, tra costume e gossip. Più musica, più performance, più spazio ai giovani: la scommessa della cinquantunesima edizione dello storico contenitore nato nel 1976, la diciottesima con Mara Venier al timone, la nona consecutiva dal suo ritorno stabile nel 2018, è cambiare quel tanto che basta senza perdere quello che il pubblico riconosce a colpo d’occhio.