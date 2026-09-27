Domenica In, anticipazioni del 27 settembre: Mara Venier stupisce con Laura Pausini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Laura Pausini

Mara Venier è pronta a riaprire le porte del suo salotto televisivo. Domenica In torna domenica 27 settembre, con la prima puntata della nuova stagione e lo fa puntando subito su un nome d’eccezione: Laura Pausini. La cantante sarà infatti la super ospite dell’appuntamento che segna il ritorno della conduttrice nel pomeriggio di Rai1.

Una partenza in grande stile per Mara Venier, che ritrova il suo pubblico a partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al suo fianco ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, mentre nel corso della puntata si alterneranno musica, televisione, interviste e racconti personali.

Domenica In, le anticipazioni del 27 settembre

È Laura Pausini la grande protagonista della prima puntata della nuova stagione di Domenica In. L’artista si racconterà in una lunga intervista con Mara Venier, tra carriera, nuovi progetti e l’imminente ritorno sul palco. La cantante arriva in studio dopo la pubblicazione di Io Canto 2, uscito anche in versione spagnola e recentemente nominato ai Latin Grammy. In radio è invece tornata con Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, cover del celebre brano di Raf.

Non mancherà uno sguardo ai prossimi impegni dal vivo: Laura Pausini è infatti pronta a ripartire con la leg italiana ed europea della sua undicesima tournée mondiale, che ha già superato i 450mila biglietti venduti a livello globale. Il ritorno sui palchi italiani è fissato per l’1 e il 2 ottobre a Mantova.

Per Mara Venier sarà dunque l’occasione per inaugurare la nuova stagione con una delle artiste italiane più amate anche all’estero, tra musica e confidenze nel tradizionale clima intimo che caratterizza le sue interviste.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Ma nel pomeriggio di Domenica In non ci sarà soltanto Laura Pausini. Nel salotto di Mara Venier arriverà anche Raoul Bova, protagonista della nuova fiction di Rai1 Tutto l’amore che resta. L’attore presenterà il progetto e racconterà il personaggio di Stefano Fogli, preside e fondatore del Liceo Helen Keller, al centro di una storia che affronta anche il tema dell’inclusione.

Spazio poi a Luca Argentero, pronto a tornare nei panni di Andrea Fanti. L’attore presenterà la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, attesa su Rai 1 da giovedì 1° ottobre. Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico della fiction, dopo la pausa scelta dal protagonista al termine della precedente stagione.

Tra gli ospiti anche Myrta Merlino, che presenterà il libro La bambina del miracolo, dedicato alla madre scomparsa nel 2017. Ad accompagnarla in studio ci sarà il compagno Marco Tardelli. Mara Venier accoglierà anche Aldo Cazzullo, che parlerà del suo nuovo libro Quando l’Italia rinacque, volume dedicato a un periodo nel quale il nostro Paese rappresentò una delle principali potenze culturali del mondo e alla traccia lasciata da quella stagione nella storia italiana.

L’attualità è affidata al confronto tra Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e Flaminia Bolzan. Enzo Miccio si occupa invece di moda e tendenze. Torna anche il Pranzo della domenica, con Savino Zaba collegato dalla casa di una famiglia calabrese.

La parte musicale vede invece protagonista la nuova band del programma, guidata dal frontman Timothy Cavicchini – che prende il posto del maestro Stefano Magnanensi – mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi interpretano la nuova sigla di Domenica In accompagnati dal corpo di ballo.