Laura Pausini, la reazione dopo la nomination ai Latin Grammy per Yo canto 2

IPA Laura Pausini

Laura Pausini ha incassato una nuova candidatura ai Latin Grammy, là dove è di casa da sempre: l’America Latina. Non ha nascosto la sua gioia di condividere una notizia tanto importante, pubblicando la sua reazione sui social: “Che grandissimo onore!”, ha esordito, ringraziando l’accademia.

Laura Pausini, la nomination ai Latin Grammy per Yo canto 2

Yo Canto 2 è stato un progetto importante e ambizioso per Laura Pausini; dopo aver appreso della nomination, nel messaggio ufficiale di ringraziamento ha citato per nome i colleghi di cui ha reinterpretato i brani, un elenco di leggende della musica ispanica che spazia da Gloria Estefan ai Mecano, passando per Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin e tanti altri. Un modo per rendere omaggio a chi ha scritto la colonna sonora di intere generazioni dall’altra parte dell’oceano, ricordando anche la natura del progetto, dedicato ai grandi cantautori spagnoli e latinoamericani.

Non sono mancati, naturalmente, i ringraziamenti alla squadra di produttori che l’ha affiancata in questo viaggio musicale. “Sono emozionatissima!”, ha chiuso, lasciando trapelare tutta la sua felicità. Yo Canto 2 è stato candidato nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional. La cerimonia si terrà a novembre a Las Vegas, dove la Pausini proverà ad aggiungere l’ennesima statuetta a una bacheca già ricchissima. Del resto il suo rapporto con questi premi è di lunga data: appena qualche anno fa era stata insignita del prestigioso titolo di “Persona dell’anno”, onorificenza raramente concessa a un’artista non madrelingua.

Il successo globale di Laura Pausini

In America Latina, Laura Pausini non è percepita come una cantante italiana di successo: viene amata e celebrata alla stregua delle icone nate in quelle terre, una di loro a tutti gli effetti. Dal Messico all’Argentina, fino al Perù, il suo nome riempie gli stadi e scalda il cuore di un pubblico infinito, che la considera parte della propria storia musicale.

Un affetto viscerale, incondizionato, in cui sembra non esserci spazio per le critiche. Le sue canzoni l’hanno resa un simbolo, e proprio il nuovo disco ne è l’ennesima conferma. Lì, insomma, Laura è semplicemente una Regina, riconosciuta e riverita senza riserve. Da noi, però, la storia è ben diversa. Una tra le più grandi star globali che il nostro Paese abbia prodotto negli ultimi decenni si ritrova ciclicamente al centro di critiche feroci, non di rado ingiuste. Lo si è visto chiaramente in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha affiancato Carlo Conti sul palco dell’Ariston: un ritorno accompagnato dalle solite polemiche.

Ma lei non si è mai fatta fermare, e per fortuna, da un commento di troppo. Il nuovo disco della Pausini è uscito il 13 marzo 2026 (a poche settimane dal Festival), in versione standard e deluxe (la prima con 18 brani, la seconda con tre tracce extra). “Yo canto 2 parte dallo stesso concept di Io canto 2, uscito a febbraio e dedicato a cantautori italiani o legati all’Italia e contiene brani differenti, parte del cantautorato latino”, aveva spiegato la Pausini. “Spero che anche grazie alla facilità di ricerca della musica su digitale chi mi ha sempre ascoltata in italiano possa scoprire brani latini e viceversa il mio pubblico latino possa appassionarsi al cantautorato italiano”.