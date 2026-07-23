“Italia mon amour”: le vacanze italiane delle star internazionali

Da Dua Lipa che ha scelto Palermo per sposarsi a J-Lo e Russell Crowe a Taormina; da Adele e Sting in Costiera Amalfitana a Mick Jagger a Stromboli

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Estate 2026: le vacanze italiane delle star internazionali

Ogni estate, puntuali come le zanzare e i tormentoni estivi alla radio, arrivano anche le frotte di star hollywoodiane che scelgono il Belpaese per le loro vacanze. Complice qualche evento di cui sono testimonial o invitati, o semplicemente perché attratti dalla bellezza – paesaggistica e culturale – e dal buon cibo, la lista è sempre lunghissima, per la gioia dei fan, degli enti turistici locali, e dei proprietari di bar,ristoranti e locali che prontamente diffondono video sui social, garantendosi lustro e pubblicità.

Qualcuno di loro, come Sting, Harry Syles o Gwyneth Paltrow hanno preso proprio casa in Italia, altri ci tornano ogni estate, come George Clooney e consorte. Altri ancora la amano così tanto da scegliere di festeggiare le ricorrenze più importanti nel Belpaese. Come Madonna, che torna ogni agosto, quasi sempre in Puglia, per il suo compleanno ad agosto. Per tacere di Dua Lipa e Callum Turner, il cui matrimonio a giugno in Sicilia, ha tenuto banco per settimane, tra il prima, il durante e il dopo (la luna di miele tra Costiera amalfitana, Matera, Roma e la Toscana).

Ma vediamo insieme chi ha scelto anche quest’anno il Belpaese, da Dua Lipa a Mick Jagger, da Russell Crowe a Jennifer Lopez, Adele, Mick Jagger e Sting.

DUA E CALLUM, NOZZE E LUNA DI MIELE IN ITALIA

Del matrimonio di Dual Lipa e Callum Turner in Italia, si è detto e scritto di tutto. Dalla bellissima cerimonia in piazza a Palermo alla luna di miele tra Sicilia, Basilicata, Lazio e Toscana, I neo sposi si sogono goduti le bellezze nistrane, i media – e i fan – hanno goduto della bellezza della pop star, paparazzata ovunque.

JENNIFER LOPEZ, DOLCE VITA A TAORMINA

J.Lo è stata la protagonista assoluta a Taormina in occasione degli esclusivi eventi di Alta Moda firmati da Dolce & Gabbana. Dopo la sfilata, di cui è stata ospite d’onore, la popstar ha incantato il pubblico durante il party conclusivo svoltosi nella suggestiva cornice dell’Isola Bella. E prima ha sorpreso tutti, passeggiando come una turista qualunque, tra i vicoli della città.

Oltre a interpretare le sue hit storiche come Waiting for Tonight e Love Don’t Cost a Thing, Jennifer ha stupito la platea esibendosi in italiano con una toccante versione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, urlando poi un caloroso “Ti amo, Italia!” alla platea.

Dulcis in fundo, dopo le sfilate J.Lo ha deciso di prolungare la sua permanenza nell’isola concedendosi una vacanza di lusso a bordo di uno yacht al largo delle coste siciliane, in compagnia del ballerino e amico italiano Giuseppe Giofrè.

ADELE, BAGNI E RELAX IN COSTIERA AMALFITANA

La cantante Adele si è regalata a luglio una vacanza in Costiera Amalfitana: è stata avvistata mentre si godeva il mare e il relax a bordo di uno yacht a largo di Salerno. Tra i vari momenti immortalati dai passanti e dai media come la rivista People e il Daily Mail, l’artista si è concessa un’escursione in canoa per raggiungere una spiaggia isolata e fare un bagno con muta e giubbotto di salvataggio. Insieme a lei nel gruppo di amici è presente lo stilista e regista Tom Ford.

MICK JAGGER: IN APECAR TRA I VICOLI DI STROMBOLI

Mick Jagger, che si trova a Stromboli per le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters (in cui Interpreta il ruolo del guardiano del faro in un cast stellare che include Dakota Johnson e Saoirse Ronan), è stato visto esplorare l’isola a bordo di un apecar.

Curiosità: Per celebrare la fine delle riprese, il cast ha organizzato una festa che è stata interrotta dai Carabinieri. A causa di un’ordinanza locale che vieta la musica oltre i limiti consentiti, alle forze è stato chiesto di intervenire per via dei vicini infastiditi, con una multa comminata agli organizzatori. Nemmeno Mick Jagger ha potuto calare l’ira dei vicini insonni.

RUSSELL CROWE, CHE INTONA ULTIMO A TAORMINA

Russell Crowe è stato protagonista al 72° Taormina Film Fest, dove ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera. Durante l’evento, l’attore ha incantato il pubblico del Teatro Antico citando la celebre frase “al mio segnale, scatenate l’inferno” del film Il Gladiatore e ha presentato in anteprima mondiale il suo film La vendetta perfetta – Bear Country

Curiosità: Durante il suo discorso per il Premio alla Carriera, l’attore ha pronunciato in italiano la frase: “Anche io ero quel bambino che contava le stelle” citando la canzone di Ultimo. L’attore ha infatti ammesso il suo apprezzamento per l’artista romano, scherzando sul fatto che, pur amando la sua musica, lo “perdona” per essere un tifoso della Roma..

STING CANTA TRA I MUSICISTI LOCALI A POSITANO

Sting, da sempre amante dell’Italia (vive per lunghi periodi con la moglie Trydy nella sua tenuta Il Palagio a Figline Valdarno, in Toscana) è anche molto legato alla Campania, da Napoli alla Costiera Amalfitana, tanto che è stato di recente paparazzato durante la sua vacanza a Positano, dove ha sorpreso i fan cantando dal vivo per le strade e nei dintorni di Li Galli (arcipelago di fronte alla città). Sting ha improvvisato brani famosi come Englishman in New York accompagnato da musicisti locali e mandolini.