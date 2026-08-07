Clizia Incorvaia, 24 ore strepitose a Panarea: look colorati e coccole con Paolo Ciavarro

IPA Clizia Incorvaia

Una vacanza breve ma intensa per Clizia Incorvaia. L’influencer ha trascorso solo 24 ore a Panarea, ma tanto è bastato per sfoggiare quattro look coloratissimi e uno più bello dell’altro e trasformare una semplice fuga estiva in un concentrato di emozioni, e momenti da ricordare. Su Instagram ha condiviso un racconto dettagliato della minivacanza tra passeggiate nel cuore dell’isola, serate in compagnia degli amici e momenti di complicità con il marito Paolo Ciavarro. Un breve soggiorno all’insegna della spensieratezza, in uno dei luoghi più affascinanti delle Eolie.

La vacanza di Clizia Incorvaia a Panarea

La giornata di Clizia Incorvaia sull’isola è stata indimenticabile e non c’è stato tempo per la noia, a giudicare dagli scatti condivisi. Le foto raccontano passeggiate tra le vie del borgo, dove si è concessa anche qualche momento di shopping di lusso, lasciandosi conquistare dall’atmosfera elegante e rilassata di Panarea.

La serata è iniziata con l’aperitivo, seguito da una cena a lume di candela con un grande classico della cucina italiana, la pasta al pomodoro. È poi proseguita tra musica, balli, brindisi e un dj set, in compagnia del marito Paolo Ciavarro e di un gruppo di amici. Un piccolo assaggio di estate siciliana che Clizia ha voluto condividere con i suoi follower, raccontando una parentesi di pura leggerezza lontana dalla routine quotidiana.

I look a tutto colore

Clizia Incorvaia ha inquadrato i panorami più belli da Panarea e gli scorci più suggestivi. Ma i veri protagonisti dei suoi scatti sono i look: freschi, colorati, estivi, allegri. Tutto quello che si può desiderare dagli outfit per le vacanze. Il primo è un abito corto e aderente, dall’inconfondibile zigzag multicolor. Davanti è accollato, ma la sorpresa è sulla schiena che resta nuda. L’influencer lo accessoria con infradito con il tacco, tracolla di paglia e occhiali da sole: scelte che gridano estate.

La mise sicuramente più provocante di Clizia è un longdress a righe verticali sui toni dell’azzurro e del marrone. Non tanto perché è attillato e sottolinea le sue forme, quanto perché lo scollo all’americana si apre sul décolleté, aggiungendo un tocco ad alto tasso di seduzione. Ballando con un amico indossa crop top e pantaloncini, mentre negli scatti di gruppo si mostra in shorts e camicia annodata in vita dalla fantasia ispirata alla Sicilia.

L’amore con Paolo Ciavarro

Ma oltre ai look, quello che risalta di più è l’amore e la complicità con Paolo Ciavarro, suo marito da due anni. Le coccole e le tenerezze tra loro non sono mai mancate, e il racconto della mini vacanza non fa eccezione. Camminano mano nella mano, si baciano, scherzano, dando prova di essere affiatati ora come sempre.

Dopo l’incontro nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha costruito una famiglia: prima è nato Gabriele, il loro bambino, poi le nozze in spiaggia a Forte dei Marmi, un luogo molto importante per loro. Le effusioni durante il viaggio a Panarea sono solo l’ennesima prova di quanto sia grande l’amore che li unisce.