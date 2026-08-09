Federica Nargi, bellissima acqua e sapone in Laos con la famiglia

Federica Nargi sta trascorrendo le sue vacanze in Laos con marito e figlie: bellissima nella sua semplicità

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

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Estate in famiglia per Federica Nargi. L’ex velina sta trascorrendo alcuni giorni con le figlie e il marito Alessandro Matri in Laos, come dimostrano alcuni bellissimi scatti sui social. Niente bikini striminziti o abiti da sera di paillettes per la showgirl, che appare in splendida forma anche senza make-up.

Federica Nargi, le vacanze in Laos

Dopo aver salutato Formentera, Federica Nargi e suo marito Alessandro Matri sono partiti alla volta del Laos per concedersi qualche giorno in compagnia delle figlie. L’ex velina sta documentando le bellissime location sui social, dove ha condiviso con i fan alcuni scorci della città di Luang Prabang: tra templi nascosti tra le rocce, riti buddisti e passeggiate tra le risaie, Federica sta scoprendo le tradizioni di una civiltà millenaria con l’entusiasmo di sempre. Anche se gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo.

A sorprendere, è la semplicità dei look scelti dalla showgirl: complici le escursioni nella natura, i sentieri melmosi e il clima piovoso, Nargi sceglie scarpe comode e pantaloni oversize con felpe o t-shirt. Il make-up? Quasi inesistente. Ma sta proprio nella semplicità il fascino di Federica, che da quando ballava sul bancone di Striscia ad oggi continua a conquistare grazie al sorriso radioso e all’appeal da ragazza della porta accanto.

Accanto a lei ci sono le figlie Sofia e Beatrice e il marito Alessandro Matri, perfettamente a suo agio nei panni di esploratore. La famiglia sta vivendo una vera e propria full immersion nella cultura locale, mettendosi alla prova con passi di danza, ricette tradizionali e coltivazione del riso. E i fan sembrano apprezzare il lato più girovago della coppia, tanto che in molti hanno già candidato Federica e Alessandro per la prossima edizione di Pechino Express.

Federica Nargi e Alessandro Matri, tra amore e tv

Le vacanze in Laos sono probabilmente l’ultimo momento di relax che Federica e Alessandro potranno concedersi in vista della prossima stagione televisiva. L’ex calciatore è stato infatti annunciato tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, show che due anni fa aveva visto tra i protagonisti anche sua moglie Federica Nargi.

L’annuncio è arrivato proprio alcune ore fa grazie ad un video condiviso sui social, in cui Alessandro ammette ironicamente: “Quest’anno ci sono cascato pure io ragazzi, a ottobre sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Mi raccomando, abbiate pazienza”. A fare il tifo per lui dagli spalti ci saranno ovviamente Federica e le piccole Sofia e Beatrice, da sempre fan numero uno del loro papà.

Si tratterà comunque di un vero e proprio debutto per Matri, che non aveva mai preso parte ad alcun reality. L’ex calciatore si è infatti messo alla prova soprattutto nei panni di opinionista e commentatore sportivo, ma non aveva mai messo in evidenza il suo lato più “artistico”. Si riveleranno molto preziosi i consigli di Federica, che nel dancing show di Milly Carlucci ha figurato benissimo, piazzandosi al secondo posto alle spalle di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Chissà che suo marito, potendo contare su una professionista come lei a casa, non riesca a salire anche lui sul podio.