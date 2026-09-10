Mazda MX-5 RF Homura: l’auto che ti ricorda quanto sia bello prenderti una pausa

Due posti, il cielo sopra la testa e nessuna fretta: la spider giapponese è un piccolo lusso da concedersi almeno una volta nella vita

Oggi vi presentiamo un’auto che conquista il cuore ancora prima di metterla in moto: Mazda MX-5 RF Homura. Non è la più grande, non è la più potente e nemmeno la più tecnologica del mercato. Eppure riesce in qualcosa che oggi è diventato davvero raro: far venire voglia di uscire di casa senza una destinazione precisa. Prendere una strada panoramica. Scegliere la playlist perfetta. Dedicarsi qualche ora tutta per sé.

Una bellezza che non stanca, potremmo dire un’icona

Ci sono capi che ogni stagione vengono dimenticati e poi esistono il trench beige, il tubino nero o un paio di jeans perfetti. Mazda MX-5 è così.

Le sue proporzioni sono rimaste fedeli ad un’idea di eleganza senza tempo. Cofano lungo, abitacolo raccolto, coda compatta e linee morbide che sembrano scolpite dal vento più che dalla matita di un designer.

La versione RF aggiunge un dettaglio irresistibile: il tetto rigido retrattile. In pochi secondi si apre e lascia entrare il sole, l’aria e quella sensazione di libertà che solo una spider riesce ancora a regalare. Quando invece il meteo cambia, torna a essere una raffinata coupé, silenziosa e protettiva.

La colorazione Machine Gray è il tocco finale. Sofisticata, luminosa e sempre diversa a seconda della luce, è il genere di vernice che valorizza ogni curva dell’auto senza mai risultare eccessiva.

Redazione DiLei

Piccola fuori, sorprendentemente accogliente dentro

L’abitacolo racconta un modo diverso di intendere il lusso.

Qui non ci sono schermi giganteschi o pulsanti inutili. Tutto è pensato per far sentire il guidatore protagonista, ma anche il passeggero trova subito il proprio spazio.

I sedili Recaro dell’allestimento Homura sono sportivi ma comodi, i materiali sono curati e ogni comando è dove dovrebbe essere. Due posti secchi emozionanti ed esclusivi.

C’è Apple CarPlay e Android Auto wireless, il navigatore, un ottimo impianto audio Bose e tutta la tecnologia necessaria per viaggiare connessi. Ma la sensazione più piacevole è che nulla rubi la scena a ciò che si vede oltre il parabrezza. Perché il panorama resta il vero display.

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Guidarla è il modo migliore per staccare davvero

Viviamo giornate fatte di notifiche, appuntamenti e corse continue. Poi sali su MX-5. Inserisci la prima marcia, abbassi il tetto e qualcosa cambia.

Il motore 1.5 aspirato da 132 cavalli non ha bisogno di numeri esagerati per emozionare. È fluido, ama girare in alto e dialoga continuamente con uno dei cambi manuali più piacevoli oggi in commercio.

Ogni cambiata diventa un gesto naturale. Ogni curva un piccolo invito a sorridere.

MX-5 non ha bisogno di prestazioni estreme e non obbliga a guidare forte per divertirsi. Fa esattamente il contrario. Ti ricorda che il piacere può essere leggero, basta saperlo gestire.

Il dettaglio più bello? Ti fa rallentare

È una delle poche auto che riesce a convincerti a prendere la strada più lunga. Magari quella costiera che costeggia il mare. Oppure quella tra i vigneti, con i finestrini abbassati e il profumo dell’estate che entra nell’abitacolo. Non importa dove si va.

MX-5 trasforma anche il tragitto più semplice in un piccolo viaggio da ricordare. È l’auto perfetta per una fuga romantica, un weekend improvvisato o semplicemente per concedersi un’ora tutta per sé.

Per chi ama il concetto del QUI e dell’ORA, con MX5 non si può non godersi il momento.

Perché sceglierla

Mazda MX-5 RF Homura non è un’auto razionale. È dedicata a chi ama circondarsi di oggetti belli, autentici e destinati a durare nel tempo. A chi preferisce le emozioni ai numeri e le esperienze alle apparenze. Non che i numeri non ci siano, ma lei è creata per chi ama la passione e le vera, autentica guida sportiva.

Il prezzo parte da 41.150 euro, che diventano 42.100 euro nella raffinata configurazione Machine Gray della vettura in prova. Ma il suo valore va ben oltre il prezzo. MX-5 da sempre trasporta stati d’animo.

E dopo ogni viaggio, anche il più breve, si scende da lei sempre con un sorriso in più.

Con il contributo di Mazda