Volvo EX30 Black Edition, il piccolo abito nero che funziona sempre

Coco Chanel lo aveva capito molto prima dell’automobile elettrica: con il nero è difficile sbagliare. Volvo applica la stessa regola alla EX30 e il suo piccolo SUV cambia immediatamente personalità. La Black Edition è essenziale, urbana, tecnologica e abbastanza potente da ricordarci che eleganza e carattere possono tranquillamente viaggiare insieme. L’abbiamo provata per capire se, oltre al look, c’è qualcosa per cui innamorarsi davvero.

Redazione DiLei

Il little black dress, versione automobile

Ci sono mode destinate a passare e altre che diventano semplicemente stile. Il nero non è decisamente una scelta di moda.

Volvo EX30 Black Edition parte proprio da qui. Nessun esercizio complicato, nessuna trasformazione esasperata: prende la più piccola delle elettriche Volvo e le regala un guardaroba monocromatico.

La carrozzeria è esclusivamente Onyx Black, diventano neri lucidi l’Iron Mark e l’elemento diagonale sul frontale, così come il logo Volvo sul portellone. A completare il look ci sono vetri posteriori oscurati e cerchi neri da 19 pollici di serie, mentre quelli da 20 sono disponibili come optional.

Il risultato ha qualcosa di molto fashion: non è aggressivo, è deciso. Non cerca attenzione, e proprio per questo la ottiene.

Perché EX30 Black Edition è un po’ come quel blazer perfettamente tagliato che risolve una giornata: apparentemente semplice, ma tutto dipende dalle proporzioni.

Piccola è chic

In un mondo automobilistico nel quale i SUV sembrano crescere a ogni generazione, guidare qualcosa di compatto torna a essere sorprendentemente piacevole.

EX30 ha dimensioni che funzionano bene con la vita contemporanea: traffico, parcheggi, rampe dei garage, centri cittadini. Non occorre organizzare una spedizione ogni volta che bisogna infilarsi in un posto stretto.

Ma soprattutto non dà mai la sensazione di essere una Volvo “in miniatura”.

Il design ha una presenza importante e la Black Edition accentua proprio questa impressione. È una vettura che potrebbe arrivare davanti a un hotel di design come davanti al supermercato senza sembrare mai fuori posto.

E questa, nel quotidiano, è una qualità sottovalutata.

Dentro: decluttering alla svedese

Se Marie Kondo progettasse automobili, probabilmente avrebbe qualcosa da discutere con gli interior designer Volvo.

Dentro EX30, infatti, il superfluo praticamente scompare.

Per la Black Edition è previsto un unico rivestimento, Indigo in Tessuto e Nordico, perfettamente coerente con l’impostazione essenziale dell’auto.

L’ambiente è pulito, contemporaneo, quasi domestico. Il grande display centrale concentra moltissime funzioni e i pulsanti tradizionali sono ridotti al minimo.

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Esteticamente funziona benissimo. Nell’utilizzo quotidiano, però, bisogna concedersi un piccolo periodo di corteggiamento.

Nei primi chilometri cercherete qualche comando dove siete sempre state abituate a trovarlo. Poi si impara la nuova grammatica digitale e tutto diventa più naturale.

Resta una domanda: davvero qualche pulsante fisico avrebbe rovinato tanta eleganza? Probabilmente no. Anche il minimalismo può concedersi qualche eccezione.

Tacchi bassi, 272 cavalli

Ed eccoci al punto in cui questa elegante signora svedese smette di essere così prevedibile.

EX30 Black Edition è disponibile negli allestimenti Plus e Ultra e può essere scelta con tre configurazioni di propulsione.

Single Motor e Single Motor Extended Range sviluppano 200 kW, equivalenti a 272 CV. La Twin Motor Performance sale addirittura a 315 kW, cioè 428 CV.

Quattrocentoventotto cavalli. Su una Volvo compatta vestita elegantemente di nero.

È un dettaglio che cambia parecchio la conversazione.

Guidarla: niente drammi, molto carattere

La parte più piacevole della EX30 emerge proprio al volante.

In città è facilissima. Si muove con quella naturalezza che rende l’elettrico particolarmente piacevole nel traffico: niente cambiate, niente vibrazioni, risposta immediata e una sensazione generale di leggerezza nell’utilizzo.

Poi arriva una strada libera e basta premere con maggiore convinzione l’acceleratore per scoprire che sotto l’eleganza nordica c’è parecchio carattere.

Già con 272 CV, la risposta è immediata e vigorosa. Non c’è rumore a preparare quello che sta per succedere: si accelera e il panorama comincia semplicemente ad arrivare più velocemente.

Ed è proprio questo contrasto a renderla divertente.

Fuori è composta, dentro è silenziosa, ma quando serve sa tirare fuori una grinta quasi impertinente.

Una donna non deve essere pilota per amare guidare

C’è poi un equivoco che l’automobile continua faticosamente a lasciarsi alle spalle: quello secondo cui piacere di guida significhi necessariamente parlare di tempi sul giro, cavalli e traiettorie. EX30 racconta qualcosa di diverso.

Piacere di guida significa anche sentirsi immediatamente a proprio agio. Avere un’auto facile da posizionare nel traffico, pronta nei sorpassi, stabile quando la strada diventa veloce e abbastanza compatta da non trasformare ogni parcheggio in una prova di carattere.

Su questo la piccola Volvo convince.

Non cerca di comportarsi come una sportiva. Preferisce essere veloce senza diventare impegnativa, rassicurante senza essere noiosa.

E forse è proprio questo il lusso automobilistico contemporaneo: non dover dimostrare nulla.

Tecnologia sì, ma senza trasformare la vita in un tutorial

La EX30 rappresenta bene anche il nuovo modo di concepire l’automobile: sempre meno plancia tradizionale e sempre più interfaccia digitale.

È moderna, indubbiamente. Ma durante la prova emerge anche il piccolo rovescio della medaglia: quando molte funzioni vengono trasferite sul display, alcune operazioni richiedono più attenzione di quanto siamo abituati a dedicare a un semplice pulsante.

Una questione di abitudine, certo.

Ma nella moda come nelle automobili, a volte un classico continua a esistere per una ragione.

Quanto costa il fascino total black

Al momento del lancio, Volvo indicava un prezzo di 41.800 euro per la Single Motor Plus e 43.370 euro per la Single Motor Extended Range Plus. Il comunicato specificava inoltre che queste configurazioni rientravano nei parametri previsti dagli ecoincentivi allora vigenti.

La Black Edition viene proposta in Italia come parte di una vera famiglia Volvo total black, accanto ad altri modelli del marchio, ma sulla piccola EX30 questa formula sembra particolarmente riuscita.

Il consiglio è sempre quello di andare in concessionaria e verificare di persona.

La vorremmo nel nostro garage?

Sì, soprattutto se l’automobile ideale deve riuscire a fare molte cose senza ostentare quanto sia brava a farle.

Volvo EX30 Black Edition è sufficientemente piccola per la città, abbastanza elegante per non sembrare una semplice utilitaria elettrica, potente quanto basta — e anche molto più del necessario — per divertirsi e tecnologica per parlare la lingua della nuova mobilità.

Ha anche qualche eccentricità, soprattutto nella scelta di affidare quasi tutto al display centrale. Ma possiede una qualità sempre più rara: una personalità riconoscibile al primo sguardo.

E alla fine il segreto della Black Edition è proprio questo.

Non reinventa la EX30. Le mette addosso il vestito giusto.

Nero, naturalmente. Perché certe regole di stile sopravvivono persino alla rivoluzione elettrica.

Con il contributo di Volvo Italia