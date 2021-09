Miriam Leone, tutti i dettagli del favoloso abito da sposa

editato in: da

Miriam Leone, i segreti del suo meraviglioso abito da sposa

Ha pronunciato il fatidico sì Miriam Leone e lo ha fatto con una cerimonia da favola. Le poche foto che sono circolate sulle sue nozze, pubblicate proprio da lei per condividere le sue emozioni con sostenitori e fan, non lasciano spazio a dubbi: è stata una festa indimenticabile.

Si è sposata a Scicli, nella sua Sicilia, Miriam Leone, in una cornice a dir poco suggestiva. E in una location così particolare non poteva che sfoggiare un abito bellissimo, moderno sì, ma anche con dettagli che richiamano la tradizione e le sue origini. E fin da subito, l’attrice ha avuto le idee chiare su come sarebbe dovuto essere il vestito che avrebbe indossato per dire sì a Paolo Carullo.

A raccontarlo è proprio lei, che messa da parte la sua estrema riservatezza, ha mostrato sui social alcuni dettagli delle nozze e ha raccontato cosa l’ha portata a scegliere proprio l’abito bianco di Dior, completamente ricamato a mano, che ha sfoggiato e che ha attirato l’attenzione di tutti. Lo ha fatto mostrando alcune fotografie inedite dell’ultima prova ufficiale del vestito fatta il 30 luglio a Parigi, qualche mese prima di sposarsi.

Innanzitutto, Miriam Leone desiderava indossare il velo. E così è stato. Quello da lei scelto è molto lungo e presenta dettagli in pizzo e ricami lungo tutto il bordo. Non solo fiori, ma spighe di grano: un simbolo che ha voluto con forza e che è presente anche sul corpetto e sulla parte inferiore.

La gonna, leggerissima, è in organza e conferisce all’abito una leggerezza eterea, vivacità e modernità. Nella parte superiore, l’attenzione è tutta per la meravigliosa scollatura a cuore che si adatta perfettamente sul corpo della Leone. Per completare il look, infine, l’attrice ha voluto acconciare i capelli in uno chignon basso cucito con un filo d’oro:

Volevo che si ispirasse al “kintsugi” – ha precisato su Instagram la Leone -, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite: le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso.

Insomma, Miriam Leone ha mantenuto a lungo grande riservatezza sulle sue nozze. Ora, però, è pronta a rivelare tutti i dettagli e tutto ciò che, per il suo grande giorno, ha scelto con grande cura e attenzione. La stessa che, probabilmente, metterà per far restare solido e forte il suo amore.