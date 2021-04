Miriam Leone senza trucco su Instagram: il trionfo della bellezza naturale

editato in: da

Miriam Leone compie gli anni, dagli esordi agli ultimi progetti di lavoro e la vita privata

Miriam Leone ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al naturale, senza trucco e senza filtri, e ha lasciato letteralmente senza fiato i suoi follower, stregando persino Pier Francesco Boschi, fratello di Maria Elena, che ha lasciato il suo “cuoricino”.

Miriam Leone, che ha compiuto 36 anni lo scorso 14 aprile, ha dunque incantato con un ritratto pubblicato sulla sua pagina Instagram che la mostra completamente struccata e senza ritocchi, svelando la sua bellezza vera e genuina. L’attrice ed ex Miss Italia si fotografa in primissimo piano, la testa leggermente inclinata in posa romantica, gli occhi verdi al naturale, resi brillanti dalla luce migliore che ci sia, quella del sole, le sopracciglia folte sempre curatissime (anche se le hanno causato in passato non poche polemiche), i capelli raccolti senza tecnica.

La Leone commenta: “Accussì… super natural 💚🔆🍃 #nomakeup #nofilter #loveistheanswer” ed è un trionfo. Il suo fascino sincero che non ha bisogno di make up e illuminanti per nascondere quei piccoli difetti, come le palpebre leggermente gonfie o i puntini della pelle, perché sono proprio quegli inestetismi che fanno la differenza e la rendono unica e perfetta così com’è.

Che al naturale Miriam Leone è splendida, lo dicono le centinaia di migliaia di cuoricini che il suo selfie ha ottenuto in pochissime ore. Anche Pier Francesco Boschi non ha resistito di fronte a tanta bellezza.

Moltissimi anche i commenti alla foto: “Sei stupendamente bella!”, “Bedda”, “La più bella di Sicilia”, Miriam è nata a Catania. E qualcuno ironizza: “Sì sì in effetti avresti proprio bisogno di truccarti 🥸”.

L’ex Miss Italia è la paladina della bellezza al naturale, come Vanessa Incontrada d’altro canto, e l’ha resa una vera e propria tendenza. Se Miriam Leone ha dimostrato che il make up è un optional cui possiamo tranquillamente rinunciare, anche in fatto di capelli ci rivela come portarli senza messe in pieghe elaborate.

Sul suo profilo Instagram si immortala senza ricorrere all’hair stylist e ci insegna che le onde naturali dei capelli sono un’arma di seduzione, molto più delle pettinature studiate, oltre a mostrarci come trasformare la frangia in tendenza. E se proprio non vi ritrovate, basta raccoglierle in un elegante chignon spettinato. Mentre la ricrescita ormai non spaventa più nessuna, nemmeno la Regina di Spagna, Letizia.