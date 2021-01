Miriam Leone cambia look: su Instagram ci insegna come portare la frangia

editato in: da

Miriam Leone, su Instagram tra bikini, film, tv e foto incantevoli

Miriam Leone ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra il suo nuovo taglio con frangia cortissima. Una scelta non facile che l’attrice però porta con stile, rendendo il look una tendenza.

Miriam Leone si sottopone al giudizio dei follower svelando il nuovo look con un selfie sul suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia si mostra in tutta la sua bellezza, baciata da un raggio di luce che illumina i suoi splendidi occhi verdi, appena truccati. La frangia, tagliata a metà fronte, si intravvede. Miriam commenta semplicemente: “Frangettina”. Ma dagli hashtag “#clara” e “#marilynhagliocchineri” si deduce che il cambiamento forse è avvenuto per esigenze di copione.

Infatti, la bella attrice catanese, che abbiamo visto in tv in Danza con me di Roberto Bolle, è protagonista del film Marilyn ha gli occhi neri, accanto a Stefano Accorsi, di cui per altro aveva rivelato una prima immagine. Qualcuno tra i fan pensa che il nuovo taglio di Miriam Leone sia in realtà una parrucca e chiede su Instagram: “L’hai fatta sul serio o è una parrucca?!”. Ma al di là del ragionevole dubbio, i follower di Miriam Leone concordano nel considerare il cambio di look un successo e commentano: “La grazia fatta donna😘”, “Tu sei la descrizione della bellezza !”. E ancora: “La più bella d’Italia 😍”.

In attesa, forse, di vederla a Sanremo, per una volta sono tutti concordi sul look dell’attrice. Miriam in passato è stata oggetto di critiche per le sue decisioni beauty, specialmente per le folte sopracciglia. Eppure la frangetta corta non è affatto facile da portare. Questo taglio era diventato un trend nel 2019, ma si sta riproponendo con forza e la Leone ne è un esempio.

Ma attenzione, se intendete provarlo, dovete tenere in considerazione almeno due aspetti. Primo, prima di procedere dovete essere assolutamente sicure di volerlo fare. Infatti, una volta tagliata, dovrete aspettare circa un mese perché la frangia cresca. Secondo, per mantenerne la lunghezza, la mini frangia va spuntata ogni tre-quattro volte al mese e per evitare tagli imbarazzanti è meglio affidarsi alle mani esperte di un parrucchiere.

Infine, tenete presente che la frangetta alla francese è particolarmente indicati a chi ha la fronte bassa e a chi ha un viso morbido e regolare. Ma si adatta benissimo ai capelli lunghi, mossi o lisci che siano, ma anche a chi porta il classico caschetto.