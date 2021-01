Miriam Leone, il messaggio per Roberto Bolle su Instagram dopo “Danza con me”

editato in: da

Un inizio dell’anno davvero emozionante per Miriam Leone, che è stata una dei protagonisti di Danza con me, lo show di Capodanno di Roberto Bolle andato in onda su Rai 1 che ha colpito dritto al cuore il pubblico.

Il programma, ormai giunto alla quarta edizione, ha coinvolto ed emozionato i telespettatori: un mix di danza, bellezza e arte che ha lasciato a bocca aperta il pubblico a casa e ha regalato ottimi ascolti. Tutto questo grazie al talento e alla grazia di Roberto Bolle e degli ospiti che lo hanno accompagnato durante lo show del primo dell’anno.

Il ballerino ha ospitato sul palco tantissimi artisti provenienti dal mondo della danza, della musica e dello spettacolo. Tra questi ovviamente impossibile non menzionare Vasco Rossi, che non appariva sul piccolo schermo dal 2005 e che proprio a Danza con me ha presentato il suo nuovo singolo Una canzone d’amore buttata via.

A presentare la serata Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. La bellissima attrice ha colto l’occasione anche per mostrare le sue doti di ballerina: durante la serata infatti, insieme a Bolle, ha riproposto la famosa gara di ballo del videoclip Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor.

Miriam Leone in versione super glamour, ha stupito e dato prova del suo grande talento anche con i passi di danza, e poi, insieme agli altri due conduttori e al ballerino ha presentato un medley, mescolando canto, musica e ballo.

Dopo questa avventura l’attrice ha voluto lasciare un messaggio sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto della serata. Lo scatto in cui appare sorridente insieme al ballerino è stato accompagnato dalle parole:

Grazie Roberto Bolle per questo inizio d’anno così speciale… ❤️

Lo scatto dell’ex Miss Italia è stato apprezzatissimo dai suoi follower, che hanno lasciato migliaia di like e commenti. “Bellissimi e bravissimi! L’arte salverà il mondo!”, ha scritto un utente. “Meravigliosa serata, una perla rara che ci viene regalata ad inizio anno. Stili e mondi diversi in un’armonia strepitosa”, il commento di un altro fan.

La Leone era stata ospite della prima edizione di Danza con me ed è stata fortemente voluta da Bolle: l’attrice infatti aveva affermato sui social: “Roberto, che bello danzare con te! Non vedo l’ora che il pubblico veda, ancora una volta, le meraviglie che sai regalare, privilegio mio averti potuto affiancare ancora una volta”.