Miriam Leone strega Roberto Bolle e senza trucco è splendida

Miriam Leone, su Instagram tra bikini, film, tv e foto incantevoli

Miriam Leone strega Roberto Bolle e senza trucco su Instagram è splendida. L’attrice ed ex Miss Italia è fra i protagonisti di Danza con me, lo show di Capodanno creato dal ballerino, molto atteso dal pubblico. Secondo le prime anticipazioni, svelate sui social da Bolle, Miriam si metterà alla prova sul palco, presentando il programma con Francesco Montanari e Stefano Fresi, ma anche ballando e cantando.

Bellissima e talentuosa, la Leone è stata voluta fortemente da Roberto, come ha raccontato lui stesso su Instagram, postando alcuni scatti inediti che li ritraggono insieme sul palco. “È già stata mia ospite nella prima edizione di Danza con me – ha scritto -, ma davvero non vedevo l’ora che tornasse! Sono felicissimo che la splendida Miriam Leone illuminerà anche questa quarta edizione di Danza con me”. Miriam ha immediatamente risposto: “Roberto, che bello danzare con te! – ha detto entusiasta – Non vedo l’ora che il pubblico veda, ancora una volta, le meraviglie che sai regalare, privilegio mio averti potuto affiancare ancora una volta”.

Nel programma ci saranno tanti ospiti, fra cui Vasco Rossi, che presenterà il nuovo singolo, e Michelle Hunziker. In attesa di vederla a Danza con me, Miriam Leone si concede un po’ di relax. Su Instagram, l’attrice ha postato una foto in cui è senza trucco, svelando tutta la sua bellezza al naturale. L’attrice, che presto vedremo nei panni di Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros, non potrebbe essere più felice. La carriera procede a gonfie vele, fra ruoli importanti e film di successo, mentre nella sua vita è arrivato anche l’amore. La Leone è infatti legata a Paolo Carullo, manager finanziario di cui parla raramente.

Qualche tempo fa si erano ipotizzate anche le nozze, poi smentite dalla Leone che però aveva confermato di essere innamorata. “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata – aveva spiegato -. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”.