Michelle Hunziker e Miriam Leone stregano Roberto Bolle

Miriam Leone, su Instagram tra bikini, film, tv e foto incantevoli

Michelle Hunziker e Miriam Leone affiancheranno Roberto Bolle nel suo show Danza con me, diventato ormai un appuntamento tradizionale il primo gennaio su Rai Uno.

Il ballerino dunque si è aggiudicato due bellissime della televisione e del cinema. Michelle Hunziker dunque passa alla Rai, almeno per una serata, dopo il successo della sua trasmissione All Together Now.

Non è la prima volta che la presentatrice svizzera abbandona, seppur per un breve periodo Mediaset per la televisione di Stato. È accaduto per diverse edizioni del Festival di Sanremo, prima nel 2007 poi nel 2018 nel ruolo di co-conduttrice assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. E infine è tornata come ospite nel 2019, infiammando il palco dell’Ariston con Claudio Bisio, in ricordo dei balletti che li vedeva protagonisti a Zelig.

Con Roberto Bolle, che recentemente ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, Michelle Hunziker si cimenterà ancora una volta nella danza. Si esibirà in piroette e plié in coppia col grande ballerino che le ha affidato anche il compito di presentare un pezzo contro la violenza sulle donne, tema cui è molto sensibile. La presentatrice, insieme all’avvocato Giulia Bongiorno, hanno fondato l’associazione Doppia difesa, che si occupa di difendere e sostenere il genere femminile.

Ma la Hunziker non sarà l’unica primadonna a condividere la scena con Bolle. Infatti tra i tanti ospiti spunta il nome di Miriam Leone. L’ex Miss Italia non è nuova a questa esperienza. Infatti, già nelle edizioni 2017 e nel 2018 aveva partecipato allo spettacolo. Questa volta con grazie e ironia svelerà le sue doti nascoste di ballerina.

In attesa di vederla volteggiare tra le braccia di Roberto Bolle, Miriam Leone ha svelato sul suo profilo Instagram uno scatto del suo ultimo film, Marilyn ha gli occhi neri, una commedia sulla diversità che la vede protagonista con Stefano Accorsi. Nella foto, Miriam e Stefano sono in una cucina: lei veste un abito rosso sangue, i capelli sono più scuri del solito e lo sguardo è accentuato dalle sopracciglia voluminose per le quali era stata criticata in passato.

Oggi Miriam è una donna e un’attrice realizzata. A Vanity Fair ha raccontato come è cominciato il suo sogno: “Arrivai nella fiaba all’improvviso, come Cenerentola, e la mia vita cambiò in una serata. Ero tesa, spaventatissima, fuori contesto, ma anche entusiasta, felice e curiosa. Mi misero un microfono in mano e ricordo ancora lo sgomento: in quel momento avrei potuto dire qualsiasi cosa. Forse, da allora, l’unica cosa che non è cambiata è questa. Non mi piace molto parlare di me, ma se lo faccio, magari in un momento di entusiasmo o di emozione, sono imprevedibile persino a me stessa”.

Proprio per questo motivo non rivela se il 2021 porterà i fiori d’arancio con Paolo Cerullo, ma ammette di essere molto innamorata e spiega perché non dirà mai se si sposerà nei prossimi mesi: “Non lo dico su un giornale né tantomeno sogno di fare uno scoop. Diciamo che sono felice e innamorata, ma rimango riservata perché le cose preziose sono le più fragili. Vanno curate, protette e conservate. La cristalleria non la metti in lavastoviglie proprio come la felicità non la sbandieri ai quattro venti. Quando accadrà, comunque, nonostante il mio riserbo che non è una posa ma un modo di essere, lo condividerò con chi mi ha dato forza in questi anni. Che ci fosse vento o calma piatta, a spingermi sono stati soprattutto loro”.

Oltre a Miriam Leone e Michelle Hunziker, Roberto Bolle si è aggiudicato la presenza di Vasco Rossi. Il cantante manca dagli studi televisivi dal 2005 e ha scelto di lanciare il suo nuovo brano, Una canzone d’amore buttata via, proprio a Danza con me.