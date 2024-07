Michelle Hunziker, nuovo programma su Canale 5: terzo show Mediaset

Pier Silvio Berlusconi punta ancora su Michelle Hunziker: tre programmi per lei in arrivo

Il palinsesto di Mediaset è stato sottoposto a numerosi cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Pier Silvio Berlusconi sta provando a dare nuova immagine alla televisione creata da suo padre. Risulta però difficile dire addio al trash dall’oggi al domani.

È così che alcuni annunci, spesso in nome degli ascolti, sono stati un po’ persi nelle pieghe del tempo. Basti pensare a quanto avvenuto con Il Più Grande Karaoke d’Italia. Il numero 1 della rete lo aveva indicato durante la presentazione dei palinsesti a luglio 2023. Avrebbe dovuto fare il proprio debutto entro settembre dello scorso anno ma nulla. Ora ritorna in auge e per la conduzione c’è già il nome: Michelle Hunziker.

Nuovo programma per Michelle Hunziker

A distanza di un anno dalla prevista messa in onda, Il Più Grande Karaoke d’Italia si prepara a fare il proprio debutto nell’arco di pochi mesi. Stando a quanto riportato da Dagospia, Michelle Hunziker sarebbe la scelta di Mediaset per la conduzione.

I suoi programmi sono sempre molto amati e il suo sorriso è in grado di mettere d’accordo più generazioni. Soprattutto con lei si ha la garanzia di uno show per le famiglie, che non sfoci verso determinati toni.

A luglio 2023 non si era scesi nei dettagli, dunque ci si aspetta che qualche informazione in più verrà fornita nel corso dei prossimi mesi: “Il progetto potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, destinato al prime time di Canale 5. Mediaset dovrebbe registrare lo show, prodotto da Endemol, a settembre all’Arena di Verona, con una messa in onda successiva”.

Tre show per Michelle Hunziker

Con Il Più Grande Karaoke d’Italia si segue lo schema di Battiti Live, quest’anno affidato a Ilary Blasi. Un evento live che possa attirare un enorme pubblico, da mandare poi in onda ben montato. Se si parla di Karaoke, ovviamente il pensiero va al fortunatissimo programma di Fiorello, che di fatto lo ha presentato al grande pubblico. Non sappiamo, però, se ci saranno delle similitudini.

Ciò che è certo è la voglia della rete di puntare fortemente su Michelle Hunziker. Questa è l’ennesima conferma per la presentatrice svizzera, che sta vivendo una fase magnifica della propria carriera.

Nella prossima stagione, infatti, non soltanto sarà impegnata su questo palco e, in versione registrata, in prima serata, ma tornerà anche dietro al bancone di Striscia la Notizia. Il pubblico ha inoltre dimostrato un ampio apprezzamento anche per il suo Io Canto Family, che tornerà con una seconda stagione. Anche qui stesso schema, con l’amico e co-conduttore di Striscia Gerry Scotti alla guida di Io Canto Generation.

Non ha però guadagnato il tocco di Re Mida, occorre dirlo. Non ha infatti funzionato il suo Michelle Impossible & Friends. Ascolti bassi e mancato ritorno, almeno per il momento. Non è da escludere una nuova messa in onda, ma con qualche aggiusto. Quando sarà tutto ufficiale? Martedì 16 luglio. Ecco la data in cui Mediaset ospiterà a Cologno Monzese i giornalisti accreditati per la presentazione del prossimo palinsesto.