Michelle Hunziker e Miriam Leone strepitose nello show di Roberto Bolle

Michelle Hunziker e Miriam Leone sono strepitose nello show di Roberto Bolle, Danza con me. Il ballerino, come ogni anno, celebrerà l’arrivo del 2021 con un programma fra danza, musica e spettacolo. Tanti gli ospiti attesi sul palco, fra cui Vasco Rossi, che presenterà il suo nuovo singolo. Le regine della trasmissione sono senza dubbio Miriam Leone e Michelle Hunziker, che si esibiranno con Bolle.

Nelle prime anticipazioni pubblicate nelle Storie di Instagram, Roberto scherza con la showgirl svizzera che appare felicissima di ballare con un mito della danza come lui. Poco dopo vediamo anche la splendida Miriam Leone con un look molto chic che si esibisce con il gruppo di ballo. Nel backstage non mancano chiacchiere, risate e abbracci con Bolle che si mostra gentile con tutti. La conduzione del programma quest’anno è stata affidata a Miriam Leone, Francesco Montanari e Stefano Fresi.

“È stata un’esperienza meravigliosa – ha svelato Bolle in conferenza stampa parlando dei presentatori – anche quella di avere artisti che sanno giocare su più registri, da quelli ironici a quelli più profondi. Abbiamo fatto sketch voluti, scritti e raffinati”. Il ballerino ha confessato di aver voluto fortemente Miriam Leone nello show: “È già stata mia ospite nella prima edizione di Danza con me – ha scritto su Instagram -, ma davvero non vedevo l’ora che tornasse! Sono felicissimo che la splendida Miriam Leone illuminerà anche questa quarta edizione di Danza con me”.

“Roberto, che bello danzare con te! – ha risposto la Leone -. Non vedo l’ora che il pubblico veda, ancora una volta, le meraviglie che sai regalare, privilegio mio averti potuto affiancare ancora una volta”. Non sappiamo ancora cosa accadrà, ma dalle prime anticipazioni sembra proprio che Bolle ballerà con Vasco Rossi e canterà al karaoke con la Hunziker che ci farà scoprire un lato inedito del ballerino. “Mi ha fatto il regalo di presentare da me il suo nuovo brano, Una canzone d’amore buttata via – ha spiegato Roberto parlando del rocker a Repubblica -: è stato un incontro molto bello […] Vasco ama la danza e il teatro, aveva collaborato con la Scala. Il pezzo che abbiamo fatto insieme è stato registrato a ottobre all’Ansaldo, abbiamo scelto il luogo dove si creano le scenografie della Scala, è il capannone dove vengono dipinte le scenografie e si creano le installazioni per le opere”.