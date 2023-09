Miriam Leone, la sorpresa del (riservatissimo) marito per l’anniversario

Per Miriam Leone, quest’anno, è molto di più di un semplice anniversario di nozze. L’attrice festeggia in dolce attesa, aspettando l’arrivo del primo figlio che amplierà la famiglia nata dall’amore con Paolo Carullo, diventato suo marito esattamente due anni fa da oggi, 18 settembre. E la felicissima coppia ha festeggiato anche sui social, con una dedica tenerissima e una sorpresa inaspettata.

Miriam Leone, lo scatto inedito del matrimonio

Il 18 settembre 2021, splendida in pizzo bianco, Miriam Leone convolava a nozze con il grande amore Paolo Carullo. A far da cornice, il mare di Scicli, nella sua terra, la Sicilia. E oggi l’ex miss Italia ha rivissuto tutte le emozioni del grande giorno, in occasione del secondo anniversario di matrimonio. I festeggiamenti sono stati anche social, con una dolce dedica postata su Instagram dall’attrice.

“Due anni ca ‘ni maritamu’ (tradotto: che ci siamo sposati!)… – ha scritto l’attrice sicula sotto un inedito scatto che la ritrae in abito da sposa, sorridente mentre abbraccia il marito – Ho il cuore pieno di amore ogni giorno! Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family… grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così…”

La romantica didascalia ha scalfito persino la solita riservatezza di Paolo Carullo, il musicista e imprenditore al fianco di Miriam Leone da oltre tre anni. Il marito, stavolta, non ha potuto fare a meno di unirsi ai gioiosi commenti e, sotto il post della moglie, ha palesato un convinto “Ti amo!” con tanto di grande cuoricino rosso.

Anniversario in dolce attesa

Il post dell’interprete di Eva Kant si conclude con un felice “buon anniversario in dolce attesa!”. La coppia è infatti in procinto di dare il benvenuto al mondo al primo figlio. La gravidanza è stata annunciata da Miriam Leone all’inizio di agosto: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo” aveva raccontato sulle pagine di Vanity Fair. “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato”.

Si apre un nuovo capitolo nella storia d’amore tra l’ex modella 38enne e l’imprenditore, dopo il grande passo del matrimonio, inevitabile seppur non inizialmente nei progetti della sposina: “La vita è imprevedibile, perché non sentivo l’esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio marito, ho detto: Con lui sì”, aveva confidato Miriam Leone ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

Con la coppia, festeggiano i numerosissimi fan dell’attrice, tutti impazienti di saperne di più su questa gravidanza tenuta nel massimo riserbo (non è ancora stato rivelato il sesso del bebè), così come da sempre Miriam e Paolo proteggono il loro amore dagli sguardi esterni. Proprio per non essere vittima del gossip e del toto pancino (come successo in questi giorni ad Annalisa), l’attrice ha scelto di essere la prima a dare la lieta notizia: “È un gesto di gratitudine, un pezzo di quello scambio gentile che ho con chi mi segue. Molte persone mi scrivono come fossero persone di famiglia”.